Üye Girişi
Palandöken'de 'korsan kayak hocaları'na dur denilecek - Son Dakika

Palandöken'de 'korsan kayak hocaları'na dur denilecek

05.10.2021 13:59
Palandöken'de 'korsan kayak hocaları'na dur denilecek, System.String[]

PALANDÖKEN'de bu yıl belgesiz ve ehliyetsiz kişilerin pistte kayak öğreticiliği yapamayacakları açıklandı.

PALANDÖKEN'de bu yıl belgesiz ve ehliyetsiz kişilerin pistte kayak öğreticiliği yapamayacakları açıklandı. Erzurum Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz "Mevzuatlara aykırı davrananlar, Kabahatler Kanunu gereği cezalandırılacaktır" dedi.

Erzurum Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, Palandöken'de bu yıl belgesiz ve ehliyetsiz kişilerin pistte kayak öğreticiliğini yapamayacaklarını söyledi. Palandöken'de kış turizm merkezleri için kangren olan bu duruma son verildiğini belirten Almaz, "Zaman zaman illegal yetkisiz ve yeteneksiz kişilerin, özellikle sosyal medyada örgütlenerek Palandöken'de kayak veya snowboard dersi verdikleri biliniyordu. Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve dağ otelleri yönetimleri ile beraber istişareler yapılmış olup konu gündeme getirilmiş, Kayak Federasyonu ve Gençlik Spor Bakanlığı mevzuatları çerçevesinde kimlerin kayak hocası olabileceği görüşülmüştür. Bu hususta tüm yetenekli hocaların üye olduğu bir de dernek kurulmuştur" diye konuştu.

Bu sezon mevzuatlarla belirlenmiş statüler dışında korsan kayak eğitimine müsaade edilmeyeceğini vurgulayan Almaz, "Böylece gelen misafirlerin, daha kaliteli, kontrollü, disiplinli hizmet almaları sağlanmış olacaktır. Mevzuatlara aykırı davrananlar, Kabahatler Kanunu gereği cezalandırılacaktır. Böylece Palandöken, dünya kış turizm merkezi olma yolunda bir adım daha atmış oldu. Bu uygulama ile zaman zaman gerçekleşen olumsuzluklar ve gerçekleşmesi muhtemel olaylar önlenmiş olacaktır. Misafirlerimiz profesyonel hocalarımız nezaretinde eğitim alacak ve memnuniyetleri bir kat daha artacaktır" ifadelerini kullandı.

Palandöken'de şu an 49 öğreticinin olduğunu belirten Erzurum Kayak ve Snowboard Öğreticileri ve Antrenörleri Derneği Başkanı Sinan Gürsoy ise, "Bu kararla emek hırsızlığı ortadan kalkacak. Buraya gelenler, kendilerini bize emanet ediyor. Bazen sakıncalı ve istenmeyen durumlarla karşılaşıyorduk. 'Kayak hocası yaptı' denilerek hepimiz zan altında kalıyorduk. Şimdi bu işi gerçek öğreticiler yapacak. Türkiye Kayak Federasyonu'nca vizeleri yapılmış kayak öğretici belgesi olan kişiler, Palandöken ve otellere ait pistlerde ücretli ders verecek" dedi.


Palandöken'de 'korsan kayak hocaları'na dur denilecek
Palandöken'de 'korsan kayak hocaları'na dur denilecek
Palandöken'de 'korsan kayak hocaları'na dur denilecek
Palandöken'de 'korsan kayak hocaları'na dur denilecek
Palandöken'de 'korsan kayak hocaları'na dur denilecek

Kayak Merkezi, Erzurum, Türkiye, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Palandöken'de 'korsan kayak hocaları'na dur denilecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Alman ekibi Wolfsburg, Kerem Aktürkoğlu için harekete geçti 14:18 Alman ekibi Wolfsburg, Kerem Aktürkoğlu için harekete geçti Mesut Özil'in ayrılık kararı aldığı iddialarına resmi cevap Fenerbahçe'den geldi: Doğru değil 13:54 Mesut Özil'in ayrılık kararı aldığı iddialarına resmi cevap Fenerbahçe'den geldi: Doğru değil Atina'da parlamento önüne bırakılan 13:48 Atina'da parlamento önüne bırakılan "Yunanistan'ı Türkiye Yönetiyor" yazılı kamyonet, güvenlik güçlerini harekete geçirdi
Mustafa Keser, eski partneri Bülent Ersoy hakkında konuştu: Bana Kürdo diye sesleniyordu 13:13 Mustafa Keser, eski partneri Bülent Ersoy hakkında konuştu: Bana Kürdo diye sesleniyordu Devlet Bahçeli: Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır 12:38 Devlet Bahçeli: Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır Nasrettin Hoca'nın maya çaldığı Akşehir Gölü adeta çöle döndü! Bölge halkı göç etmeye başladı 12:06 Nasrettin Hoca'nın maya çaldığı Akşehir Gölü adeta çöle döndü! Bölge halkı göç etmeye başladı
Ece Ronay'a attığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil'den ilk savunma: Telefonu ben kullanmıyordum 11:15 Ece Ronay'a attığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil'den ilk savunma: Telefonu ben kullanmıyordum Bir grubun daha sigaralarına zam geldi, işte yeni fiyatlar 11:10 Bir grubun daha sigaralarına zam geldi, işte yeni fiyatlar

Son Dakika Haberleri
14:01 Bu iddia ortalığı karıştırdı! Müdür yardımcısından iki kız öğrenciye cinsel istismar: Evime gidelim, bir şeyler içelim
13:54 Mesut Özil'in ayrılık kararı aldığı iddialarına resmi cevap Fenerbahçe'den geldi: Doğru değil
13:48 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 5 Ekim 2021
13:47 Atina'da parlamento önüne bırakılan "Yunanistan'ı Türkiye Yönetiyor" yazılı kamyonet, güvenlik güçlerini harekete geçirdi
13:38 ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı
13:28 Kylian Mbappe, PSG'den ayrılmak istediği haberlerini doğruladı: Messi ile alakası yok, R.Madrid hayalimin kulübü
13:12 Mustafa Keser, eski partneri Bülent Ersoy hakkında konuştu: Bana Kürdo diye sesleniyordu
12:46 İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun
12:38 Devlet Bahçeli: Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır
12:22 Hostes olma vaadiyle kandırdığı genç kızdan çıplak fotoğrafını istedi: Göz kararıyla yardımcı olacaktım
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Fiyatlar gayet uygun" sözlerine Kılıçdaroğlu cevap verdi: Asgari ücretlinin nasıl geçindiğini biliyor musun?         
14:20
Bu iddia ortalığı karıştırdı! Müdür yardımcısından iki kız öğrenciye cinsel istismar: Evime gidelim, bir şeyler içelim Bu iddia ortalığı karıştırdı! Müdür yardımcısından iki kız öğrenciye cinsel istismar: Evime gidelim, bir şeyler içelim         
14:01
Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 5 Ekim 2021 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 5 Ekim 2021         
13:48
ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı         
13:38
İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun         
12:46
10 liraya sadece koklatıyorlar! Akaryakıt fiyatlarına tepki gösterilen video sosyal medyada gündem oldu 10 liraya sadece koklatıyorlar! Akaryakıt fiyatlarına tepki gösterilen video sosyal medyada gündem oldu         
12:12
Mehmet Yalçınkaya, ana kadroya giren yarışmacı Rabia'ya ile sözleşmesini feshetti Mehmet Yalçınkaya, ana kadroya giren yarışmacı Rabia'ya ile sözleşmesini feshetti         
11:38
Ferdi Kadıoğlu kararını verdi! A Milli Takım'ın formasını giyecek Ferdi Kadıoğlu kararını verdi! A Milli Takım'ın formasını giyecek         
11:15
Voleybol oyuncusu Zehra Güneş'ten Cristiano Ronaldo itirafı Voleybol oyuncusu Zehra Güneş'ten Cristiano Ronaldo itirafı         
10:53
Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum         
10:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı         
10:31
Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz         
09:59
Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki 6 saatlik kesintinin nedeni ortaya çıktı Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki 6 saatlik kesintinin nedeni ortaya çıktı         
09:43
Ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıl önce evlendiği Tuğçe Demirbilek ile boşanacağı haberlerini doğruladı Ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıl önce evlendiği Tuğçe Demirbilek ile boşanacağı haberlerini doğruladı         
07:46
İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü         
07:24
Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim         
20:08
ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları         
19:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2021 14:23:10. #1.11#
SON DAKİKA: Palandöken'de 'korsan kayak hocaları'na dur denilecek - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement