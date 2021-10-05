Palandöken'de 'korsan kayak hocaları'na dur denilecek - Son Dakika

PALANDÖKEN'de bu yıl belgesiz ve ehliyetsiz kişilerin pistte kayak öğreticiliği yapamayacakları açıklandı. Erzurum Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz "Mevzuatlara aykırı davrananlar, Kabahatler Kanunu gereği cezalandırılacaktır" dedi.

Erzurum Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, Palandöken'de bu yıl belgesiz ve ehliyetsiz kişilerin pistte kayak öğreticiliğini yapamayacaklarını söyledi. Palandöken'de kış turizm merkezleri için kangren olan bu duruma son verildiğini belirten Almaz, "Zaman zaman illegal yetkisiz ve yeteneksiz kişilerin, özellikle sosyal medyada örgütlenerek Palandöken'de kayak veya snowboard dersi verdikleri biliniyordu. Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve dağ otelleri yönetimleri ile beraber istişareler yapılmış olup konu gündeme getirilmiş, Kayak Federasyonu ve Gençlik Spor Bakanlığı mevzuatları çerçevesinde kimlerin kayak hocası olabileceği görüşülmüştür. Bu hususta tüm yetenekli hocaların üye olduğu bir de dernek kurulmuştur" diye konuştu.

Bu sezon mevzuatlarla belirlenmiş statüler dışında korsan kayak eğitimine müsaade edilmeyeceğini vurgulayan Almaz, "Böylece gelen misafirlerin, daha kaliteli, kontrollü, disiplinli hizmet almaları sağlanmış olacaktır. Mevzuatlara aykırı davrananlar, Kabahatler Kanunu gereği cezalandırılacaktır. Böylece Palandöken, dünya kış turizm merkezi olma yolunda bir adım daha atmış oldu. Bu uygulama ile zaman zaman gerçekleşen olumsuzluklar ve gerçekleşmesi muhtemel olaylar önlenmiş olacaktır. Misafirlerimiz profesyonel hocalarımız nezaretinde eğitim alacak ve memnuniyetleri bir kat daha artacaktır" ifadelerini kullandı.

Palandöken'de şu an 49 öğreticinin olduğunu belirten Erzurum Kayak ve Snowboard Öğreticileri ve Antrenörleri Derneği Başkanı Sinan Gürsoy ise, "Bu kararla emek hırsızlığı ortadan kalkacak. Buraya gelenler, kendilerini bize emanet ediyor. Bazen sakıncalı ve istenmeyen durumlarla karşılaşıyorduk. 'Kayak hocası yaptı' denilerek hepimiz zan altında kalıyorduk. Şimdi bu işi gerçek öğreticiler yapacak. Türkiye Kayak Federasyonu'nca vizeleri yapılmış kayak öğretici belgesi olan kişiler, Palandöken ve otellere ait pistlerde ücretli ders verecek" dedi.