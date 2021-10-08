Parklara gömdükleri uyuşturucuyu konum bilgisi göndererek satan iki şüpheli yakalandı - Son Dakika

Başkentte parklara gömdükleri uyuşturucu maddeleri, alıcılara konum bilgisi göndererek sattıkları iddia edilen yabancı uyruklu iki şüpheli, polisin takibi sonucu gözaltına alındı. Zanlıların kullandığı evde yapılan aramada yaklaşık 11 kilogram eroin ele geçirildi.

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Afganistan uyruklu bazı kişilerin mobil uygulamalardan konum gönderdikleri kişilere eroin sattıklarını tespit etti.

Ekipler, Etlik Mahallesi Toros Dağı Sokak'ta şüpheliler tarafından kullanıldığını belirledikleri bir evin yakınında beklemeye başladı.

Evden elinde poşetle çıkan şüpheliyi gözaltına alan polis, poşette paketlenmiş halde bulunan 450 gram eroin ele geçirdi.

Daha sonra söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, bir şüpheliyi daha yakaladı.

Evde yapılan aramada, 10 kilogram 540 gram eroin daha bulundu.

Zanlıların uyuşturucuyu Dışkapı'da kiraladıkları bir adreste paketlenmiş halde sakladıkları, satış yapmadan önce buradan aldıkları uyuşturucu maddeyi Yenimahalle ilçesinde çeşitli park ve bahçelere gömdükleri ve bu noktaların konum bilgileri ile fotoğraflarını alıcılara göndererek parasını önceden aldıkları uyuşturucunun satışını gerçekleştirdikleri tespit edildi.