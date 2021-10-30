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İZMİR DEPREMİNİN YIL DÖNÜMÜ -4 - Son Dakika

İZMİR DEPREMİNİN YIL DÖNÜMÜ -4

30.10.2021 16:04

İZMİR'de 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin yıl dönümünde, enkaz altında kalan 7 yaşındaki Umut Perinçek'e ithafen 'Umut'a Sürüyoruz' bisiklet turu düzenlendi.

İZMİR'de 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin yıl dönümünde, enkaz altında kalan 7 yaşındaki Umut Perinçek'e ithafen 'Umut'a Sürüyoruz' bisiklet turu düzenlendi. Etkinlikte depremde yaşamını yitiren 117 canın anısına 117 bisikletli pedal çevirdi. Bisiklet turunun ardından çocuklar gökyüzüne balon bıraktı.

İzmir'de 30 Ekim 2020 tarihinde Seferihisar merkezli meydana gelen ve 117 vatandaşın yaşamını yitirmesine, binin üzerinde kişinin yaralanmasına neden olan depremin yıl dönümü nedeniyle kent genelinde pek çok anma etkinliği düzenlendi. Doğanlar Apartmanı'ndan 65 saat sonra sağ kurtarılan ve umudun simgesi haline gelen Elif Perinçek'in (3) aynı felakette yaşamını yitiren ağabeyi Umut Perinçek (7) ve hayatını kaybeden diğer canlar için bisiklet turu gerçekleştirildi. Depremin yıkıcı etkisini gösterdiği Bayraklı ilçesindeki etkinlikte 117 bisikletli, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndan yıkılan Doğanlar Apartmanı'na doğru pedal çevirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 'Umut'a Sürüyoruz' sloganıyla düzenlenen anma etkinliğinde bisikletliler 'Çünkü Umut Herkese Lazım' yazılı tişörtleri giyerek bisiklet sürdü. Bisikletlilerin güvenliği için ambulans ve polis ekipleri bölgede hazır bekletildi.

UMUT'UN SON RESMİ ASILDI

Etkinliğe Umut Perinçek'in babası Oğuz Perinçek ve annesi Seher Perinçek katıldı. Umut'un babası Oğuz Perinçek, "Depremin üzerinden bir yıl geçti. Umut evladımızı kaybettik. Canımız yanmaya devam ediyor. Sadece Umut değil kaybettiğimiz 117 kişiye de saygı, vefa ve minnet borcumuz var. Biz onları anmak için bugün buraya geldik. Bugün Umut'un 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için çizdiği resmi bisikletlerin kalkış noktasına astık. Onun için Cumhuriyet çok önemliydi. Hafta sonu tatile gitmek istemedi ve ısrarla Cumhuriyet Bayramı etkinliğine katılmak istedi. O gün bu resmi yaptı. Bu resim Umut'un yaptığı son resimdi. Bu etkinlikte 'Umut'a sürüyoruz' sloganını ve onun resmini kullandık. Çok zor günler yaşadık. Tüm çocuklarım ve eşim enkazın altındaydı. Umutlar tükenmişti. Ben sonuna kadar mücadele etmeye çalıştım. Üç çocuğum ve eşime kavuştum ama Umut'u kaybettim. Şimdi onun adını kütüphanelerde, dersliklerde yaşatıyoruz" dedi.

'UMUT'UNU YİTİRMİŞ BİR ANNEYİM'

Anne Seher Perinçek ise, "Biz çocuklar için olan dilekleri ve balonları gökyüzüne bırakacağız. O minik kalplere küçük birer hediye yollayacağız. Yüreği burada atan herkese sonsuz teşekkür ederim. Ben sadece Umut'unu yitirmiş ama başka çocuklara umut olmaya çalışan bir anneyim" ifadelerini kullandı. Bisiklet turuna destek için geldiğini söyleyen Yeşim Tosuncuk, "Bugün destek için buradayız ama acımız tazelendi. Bir yandan pedal çevirdik bir yandan gözyaşlarına boğulduk. Söyleyecek bir şey yok. İzmir artık çok kötü bir 30 Ekim'i hatırlayacak" dedi. Bisiklet turuna katılan Aysun Gezici de "Bir yıl oldu. Halen çok üzgünüz, hala unutamadık. Kentimizin depreme karşı daha büyük önlemler almasını arzu ediyoruz. Çocuklarımıza daha güzel bir şehir bırakmak istiyoruz. Bugün yakınlarını kaybedenlerle bir araya geldik. Annenin duygularını çok iyi anladım. Benim de bir kızım var. Allah sabır versin" diye konuştu.

İZMİR DEPREMİNİN YIL DÖNÜMÜ -4
İZMİR DEPREMİNİN YIL DÖNÜMÜ -4
İZMİR DEPREMİNİN YIL DÖNÜMÜ -4
İZMİR DEPREMİNİN YIL DÖNÜMÜ -4
İZMİR DEPREMİNİN YIL DÖNÜMÜ -4
İZMİR DEPREMİNİN YIL DÖNÜMÜ -4
İZMİR DEPREMİNİN YIL DÖNÜMÜ -4
İZMİR DEPREMİNİN YIL DÖNÜMÜ -4
İZMİR DEPREMİNİN YIL DÖNÜMÜ -4
İZMİR DEPREMİNİN YIL DÖNÜMÜ -4
İZMİR DEPREMİNİN YIL DÖNÜMÜ -4
İZMİR DEPREMİNİN YIL DÖNÜMÜ -4
İZMİR DEPREMİNİN YIL DÖNÜMÜ -4
İZMİR DEPREMİNİN YIL DÖNÜMÜ -4
İZMİR DEPREMİNİN YIL DÖNÜMÜ -4
İZMİR DEPREMİNİN YIL DÖNÜMÜ -4
İZMİR DEPREMİNİN YIL DÖNÜMÜ -4
İZMİR DEPREMİNİN YIL DÖNÜMÜ -4
İZMİR DEPREMİNİN YIL DÖNÜMÜ -4

Seferihisar, Bisiklet, İzmir, Umut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR DEPREMİNİN YIL DÖNÜMÜ -4 - Son Dakika


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