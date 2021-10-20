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PROF. DR. ORHAN OĞUZ İÇİN MARMARA ÜNİVERSİTESİ'NDE TÖREN DÜZENLENDİ - Son Dakika

PROF. DR. ORHAN OĞUZ İÇİN MARMARA ÜNİVERSİTESİ'NDE TÖREN DÜZENLENDİ

20.10.2021 15:44

Eski Milli Eğitim Bakanı, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kurucusu ve Marmara Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Orhan Oğuz için Marmara Üniversitesi Rektörlük binası önünde tören düzenlendi.

Eski Milli Eğitim Bakanı, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kurucusu ve Marmara Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Orhan Oğuz için  Marmara Üniversitesi Rektörlük binası önünde tören düzenlendi.

Eski Milli Eğitim Bakanı, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kurucusu ve Marmara Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Orhan Oğuz, dün 98 yaşında hayatını kaybetti. Prof. Dr. Orhan Oğuz için ilk tören, Göztepe'deki Marmara Üniversitesi'nde düzenlendi. Törene Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

KIZI PROF. DR. OĞUZ: 98 SENE GÜZEL BİR ÖMÜR YAŞADI, İYİ ANILAR BIRAKTITören öncesi konuşan kızı Prof. Dr. Sedefhan Oğuz, "Biz babamızı, ailemizin büyüğünü kaybettik. Bugün burada gördüğünüz herkesin hayatına dokunmuş biriydi, pek çok eser bıraktı. Arkasından kötü söz söyleyecek birisi olduğunu düşünmüyorum. O nedenle umarım mekanı cennettir. 98 sene, güzel bir ömür yaşadı, iyi anılar bıraktı ve evinde vefat etti. Onun için hepimiz müsterihiz. İnşallah yetiştirdiği insanlar onun gibi Atatürk'ün izinde birer Türk ve dünya vatandaşı olarak dünyaya ve ülkemize hizmet ederler. En büyük dileği o oldu. Yetiştirdiklerinin başarısıyla övünen bir insandı, herkesin önünü açmak istedi, hiç kimseye engel olmadı. O nedenle hakkında bu kadar iyi şeyler söyleniyor diye düşünüyorum. Üzgünüz ama bir taraftan da böyle bir babaya ve dedeye sahip olduğumuz için mutluyuz" dedi.Kürsüde ise babasıyla bir anısını paylaşan Prof. Dr. Oğuz şunları söyledi: "Babamın en çok korktuğu şey unutulmaktı. Arayıp soranları oldukça, gelen-gidenler oldukça çok mutlu olurdu. 'Bak demek ki kaç sene geçti hala hatırlanıyoruz, demek ki iyi birer iz bırakmışız' diyordu. Sayın YÖK Başkanım Marmara Üniversitesi Rektörü iken Orhan Oğuz hocamızdan açılış dersi rica edebilir miyiz? dedi. 'Babamın sağlığı böyle bir konuşmaya müsait değil' dedim. Cep telefonu videosu yeterli dendi. Babama konuşur musun? dedim, konuşurum,  dedi. Kısa bir konuşma yaptı ve bu video akademik yıl açılışından Marmara Üniversitesi'nin web sayfasında yayınladı, babama dinlettim. Çok mutlu olmuştu ve herhalde en son mutlu olduğu en önemli anlardan bir tanesi buydu."

YÖK BAŞKANI ÖZVAR: KENDİME ÖRNEK ALDIĞIM HOCALARIMDAN BİRİ OLDU

"Orhan Hocamız hepimizin hocasıdır" diyerek sözlerine başlayan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Bugün büyüğümüzü, Orhan Oğuz hocamızı ahret yolculuğuna uğurluyoruz, gerçekten üzgünüz. İnsan bu dünyada yaptıklarıyla hatırlanırmış, Orhan Oğuz hocamızı hatırlayacağımız çok yaptığı amelleri ve eserleri var. Gerek Türk orta öğretim hayatına gerek Türk yüksek öğretim hayatına sadece bilim adamlığıyla değil aynı zamanda kuruculuğu ile büyük hizmetler vermiş bir büyüğümüz. Gerek Eskişehir gerek İstanbul'da akademilerin  kuruluşunda oynadığı rollerle bu toplumun gönlünde bir taht kurmuştur. Ben ilk asistan olduğumda değerli hocamız rektörlük görevini icra ediyordu. Asistanlığım, hocalığım ve idareciliğim esnasında kendime örnek aldığım hocalarımdan biri Orhan Oğuz oldu. Orhan hocamız herkesi kuşatan, güler yüz gösteren, alçakgönüllülükten asla vazgeçmeyen sürekli müspet düşünen ve sürekli üreten bir insan oldu. Vefatından önce de telefonda bir görüşmemiz oldu. Kendisiyle düşüncelerimizi paylaşmış ve üniversitemize yaptığı katkıları her yerde anmıştım" ifadelerini kullandı.

"ONA ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ, MİNNETTARIZ"

Prof. Dr. Orhan Oğuz'a çok şey borçlu olduklarını anlatan Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt ise "Değerli hocamız Orhan Oğuz'u kaybetmenin anlamı bizler için çok farklı. Şu an içinde bulunduğumuz üniversitemizin kurucu rektörüdür. Ona çok şey borçluyuz, minnettarız, hep hatırlayacağız. Sevgili rektörüm, değerli hocam, ben ve seni tanıyanlar bir asırlık ömrünü bu ülke için, eğitimi için büyük emek sarf eden, vatanını seven bir bilim adamı olarak hatırlayacak" dedi.

Törenin ardından Prof. Dr. Oğuz'un cenazesi, ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazı için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'ne götürüldü. Prof. Dr. Oğuz, Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Mezarlığı'na defnedilecek.

- İstanbul
PROF. DR. ORHAN OĞUZ İÇİN MARMARA ÜNİVERSİTESİ'NDE TÖREN DÜZENLENDİ
PROF. DR. ORHAN OĞUZ İÇİN MARMARA ÜNİVERSİTESİ'NDE TÖREN DÜZENLENDİ
PROF. DR. ORHAN OĞUZ İÇİN MARMARA ÜNİVERSİTESİ'NDE TÖREN DÜZENLENDİ
PROF. DR. ORHAN OĞUZ İÇİN MARMARA ÜNİVERSİTESİ'NDE TÖREN DÜZENLENDİ
PROF. DR. ORHAN OĞUZ İÇİN MARMARA ÜNİVERSİTESİ'NDE TÖREN DÜZENLENDİ

Marmara Üniversitesi, Orhan Oğuz, Eskişehir, Tören, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PROF. DR. ORHAN OĞUZ İÇİN MARMARA ÜNİVERSİTESİ'NDE TÖREN DÜZENLENDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: PROF. DR. ORHAN OĞUZ İÇİN MARMARA ÜNİVERSİTESİ'NDE TÖREN DÜZENLENDİ - Son Dakika
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