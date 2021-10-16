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RİSKLİ AMELİYAT SONRASI SAĞLIĞINA KAVUŞAN ARDA, ÇOK SEVDİĞİ FUTBOLA DÖNDÜ - Son Dakika

RİSKLİ AMELİYAT SONRASI SAĞLIĞINA KAVUŞAN ARDA, ÇOK SEVDİĞİ FUTBOLA DÖNDÜ

16.10.2021 12:19

İZMİR'de, 5 yıl önce futbolcu lisansı çıkarmak için sağlık raporu almaya gittiği hastanede diyafram zarında yırtık olduğu, bu nedenle de mide, bağırsak ve dalağının akciğerlerinin olduğu bölüme kadar yukarı çıktığı belirlenen Arda İnci (14), doktorların 'yüksek ölüm riskli' olduğunu...

İZMİR'de, 5 yıl önce futbolcu lisansı çıkarmak için sağlık raporu almaya gittiği hastanede diyafram zarında yırtık olduğu, bu nedenle de mide, bağırsak ve dalağının akciğerlerinin olduğu bölüme kadar yukarı çıktığı belirlenen Arda İnci (14), doktorların 'yüksek ölüm riskli' olduğunu belirttiği ameliyata alındı. İç organları olması gereken yerlerine alınan, gördüğü uzun tedavinin ardından yeniden sağlığına kavuşan Arda İnci, çok sevdiği futbola döndü.

İzmir'de belediye personeli Olcay İnci (39) ile otobüs şoförlüğü yapan Demet İnci (36) çiftinin oğlu Arda, 2016 yılının temmuz ayında, futbolcu lisansı çıkarabilmek için sağlık raporu almak istedi. Babasıyla birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'ne giden Arda İnci, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ebru Akar'a muayene oldu. İnci'nin diyafram zarında yırtık olduğu bu nedenle de mide, bağırsak ve dalağının akciğerlerinin olduğu bölüme kadar yukarı çıktığı belirlendi. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Arda İnci, burada, doktorların 'yüksek ölüm riskli' olduğunu belirttiği ameliyata alındı. İç organları ameliyatla olması gereken yerlerine alınan İnci, gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşup, çok sevdiği futbola döndü.

'AMELİYATHANEYE GİRENE KADAR KORKMADIM

Durumunu tesadüfen öğrendiklerini belirten Arda İnci, Sağlık raporu almak isterken alt taraftaki iç organlarımın kalbinin olduğu bölgeye kadar çıktığını tesadüfen öğrendik. Bu nedenle ciğerlerimden biri küçük kalmış. Ameliyathaneye gidene kadar korkmadım. Ancak ameliyathaneye girdiğimde travma geçirdim, ağlamaya başladım. Çünkü çok korktum. Hayatımda ilk defa ameliyathane görüyordum. Doktorlar beni tuttu. Anesteziden sonrasını zaten hatırlamıyorum. Annem ve babam da 'Sağlıkla ilgili teknoloji çok gelişti, inşallah hiçbir olmadan sağ salim çıkacaksın' diyerek beni sakinleştirdiler dedi.

'HAYALİM MİLLİ KALECİ OLMAK'

Futbolu çok sevdiğini söyleyen Arda İnci, ameliyat olduğu dönemde Altınordu'da futbol oynadığını aktararak şunları söyledi

Altınordu'da orta sahadaydım ancak o mevkide çok koşamıyordum. Hocam da bu nedenle beni yedekte bekletiyordu. Kilolarım nedeniyle koşamadığımı zannediyordum. Oysaki ciğerim küçükmüş o nedenle koşamıyormuşum. Oradan Altınordu'dan ayrılıp, Altay'a geçtim. Uzun bir süre Altay'da oynadım. Hayalim, ileride milli kaleci olmak. Bunun için çalışmalarımı sürdürüyorum diye konuştu.

'HER ŞEYE HAZIRLIKLI OLUN DEDİLER'

Arda'nın babası Olcay İnci ise durumu öğrendikten sonra hemen eşini aradığını söyleyerek, Sporcu sağlığı raporu için gelmiştik ancak nelerle karşılaştık. Çok panikledik, ne yapacağımızı bilemedik. Böyle bir şey olacağını düşünmedik. Doktorlar bize, 'Her şeye hazırlıklı olun' dediler, o zaman çok korktuk. Buradan ailelere mesajım, herkes çocuklarının tüm rutin kontrollerini sık sık yaptırsınlar. Çocuklar kendilerini çok fazla ifade edemeyebilirler ancak bizler büyükler olarak onların rutin kontrollerini aksatmamalıyız ifadelerini kullandı.

'AİLELER BU TARZ RAPORLARI PROSEDÜREL GÖRMESİN'

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ebru Akar ise Arda'nın durumunun kendileri için çok alışık oldukları bir durum olmadığını belirtip, Bize geldiğinde 9 yaşındaydı. Aslında şikayeti yoktu, spor raporu için başvurdu. Bizlere çeşitli raporlar için gelen hastalarımız çok oluyor. Bu spor raporu olabiliyor, okul ve kreş raporu olabiliyor. Bunları anne-babalar genellikle çok prosedürel görüyor ve vakit kaybı olmaması için bir an önce vermemizi istiyorlar. Tetkik istememizden hoşlanmıyorlar. Ancak Arda'nın ailesi bilinçli bir aileydi. Çocuğumuzu sağlam biri olarak düşünürken yaptığımız muayenede akciğerlerinden birinin yetersiz havalandığını fark ettik. Öksürük gibi semptomları da yoktu. Akciğer filminde tesadüfen bir diyafragma hernisi olduğunu düşündüren bulgulara rastladık ve bunun doğuştan olduğunu tahmin ettik. Diyafram yapısında doğuştan gelen bir yırtık vardı. Bu yırtıktan diyaframın altındaki bağırsak, mide, dalak gibi organlar yukarıya doğru akciğerlere baskı yapıyordu dedi.

'ŞU AN ÇOK SAĞLIKLI'

Arda'nın ailesiyle beraber zor bir karar almak durumunda kaldıklarını belirten Dr. Akar, Ameliyat riskliydi. Ancak, ameliyat olmaması durumunda mortalite riskimizin de yükselecek olması durumunu göz önünde bulundurarak bu çok riskli ameliyata girmesine karar verdik. Sağ olsunlar çocuk cerrahlarımız da bu işin altından kalktılar. Şimdi artık ergen oldu ve çok sağlıklı. Her şey yoluna gidiyor, futbol oynuyor. Tesadüfen bazı şeylere rastlanabiliyor, lütfen aileler bu konuda bilinçli olsunlar ve detaylı muayene istediğimizde bizlere yardımcı olsunlar diye konuştu.

RİSKLİ AMELİYAT SONRASI SAĞLIĞINA KAVUŞAN ARDA, ÇOK SEVDİĞİ FUTBOLA DÖNDÜ
RİSKLİ AMELİYAT SONRASI SAĞLIĞINA KAVUŞAN ARDA, ÇOK SEVDİĞİ FUTBOLA DÖNDÜ
RİSKLİ AMELİYAT SONRASI SAĞLIĞINA KAVUŞAN ARDA, ÇOK SEVDİĞİ FUTBOLA DÖNDÜ
RİSKLİ AMELİYAT SONRASI SAĞLIĞINA KAVUŞAN ARDA, ÇOK SEVDİĞİ FUTBOLA DÖNDÜ

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı, Altınordu, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel RİSKLİ AMELİYAT SONRASI SAĞLIĞINA KAVUŞAN ARDA, ÇOK SEVDİĞİ FUTBOLA DÖNDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: RİSKLİ AMELİYAT SONRASI SAĞLIĞINA KAVUŞAN ARDA, ÇOK SEVDİĞİ FUTBOLA DÖNDÜ - Son Dakika
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