Kaçak göçmenlerin bulunduğu Kamerun bayraklı gemi İstanköy adasına çekildi - Son Dakika

SAHİL Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde yaklaşık 400 düzensiz göçmen olan Kamerun bayraklı geminin bugün İstanköy adasına intikal ettirildiğinin öğrenildiğini açıkladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 29 Ekim 2021 günü sabah erken saatlerde Girit adası doğusunda Yunanistan Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde yaklaşık 400 düzensiz göçmen olan sözde Türk bayraklı bir ticari geminin yardım talep ettiği ve gemiye Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından müdahale edildiğinin öğrenildiği belirtildi. Yunanistan makamları tarafından bahse konu geminin Türk Bayraklı olduğu iddiasıyla Türkiye tarafından alınması gerektiğinin bildirildiği ifade edilerek, şöyle denildi: