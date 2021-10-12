Sakarya'da inşaat iskelesinden düşen 2 işçi yaralandı - Son Dakika

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde inşaat iskelesinin kırılması sonucu düşerek yaralanan iki işçi hastaneye kaldırıldı.
Yeni Cami Mahallesi 1513. Sokak'ta iş merkezi inşaatında çalışan S.K. ve M.D, iç cephe tadilatı için kurulan iskelenin kırılması sonucu yere düştü.
Yaralanan iki işçi, 112 Acil Servis ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: AA
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