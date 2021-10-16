Sakarya'da liseliler her gün 1800 öğrenciye yemek hazırlıyor - Son Dakika

Sakarya'nın Karasu ilçesindeki bir lisede kurulan yemek atölyesinde her gün 1800 öğrencinin yemek ihtiyacı karşılanıyor.

Karasu Karadeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde, hayırsever iş insanının adını taşıyan Avni Tarakçıoğlu Yemek Üretim Atölyesi kuruldu.

Okulun Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri, atölyede hem 18 okula yemek hizmeti veriyor hem mesleki yeterliliğe ulaşıyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan, gazetecilere, okulun salgın döneminin başında Sakarya'da maske üretimine geçen ilk meslek liselerinin başında geldiğini söyledi.

Okulun yemek üretimiyle ekonomiye katkı sağladığını belirten Turhan, bu çalışmada okul yönetimi, eğitimciler ve öğrencilerin ortak fedakarlığının söz konusu olduğunu kaydetti.

Okul müdürü Canan Erol da atölyenin hayalleri olduğunu dile getirerek, "Birkaç senedir faaliyete geçmeyi düşünüyorduk. Karasulu hayırsever iş insanı Avni Tarakçıoğlu'nun bağışladığı 450 bin lirayla atölyemizi inşa ettik. Milli Eğitim Bakanlığı da projemize destek vermesiyle 630 bin liralık yatırımla iç donanımını oluşturduk. 4 bin 500 kişiye yemek üretecek kapasiteye sahibiz." diye konuştu.

Atölyenin 7 lise, 11 çevre mahalle ilk ve ortaokulu olmak üzere toplam 18 okula hizmet verdiğini belirten Erol, "Atölyesinde öğrenciler ve eğitimciler, saat 05.00'te üretime başlıyor ve yemekleri saat 08.00'da okullara servis ediyoruz." dedi.

Erol, 27 Eylül itibarıyla Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin Karasu, Kocaali, Kaynarca ve Ferizli meslek yüksek okullarına da yemek verdiklerini aktararak, toplam 1800 öğrenciye hizmet verdiklerini, yılbaşından sonra bu sayıyı 2 bine çıkaracaklarını kaydetti.

Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi Fatih Aydın da usta öğreticilerden 12'sinin okulun mezun öğrencilerinden oluştuğunu belirtti.

Öğrenci Ayşenaz Yılmaz ise atölye sayesinde dersleri uygulamalı olarak gördüklerini, bunun kendileri için fırsat olduğunu ifade etti.

Okulun eski öğrencilerinden usta öğretici Murat Aydın, menü hazırlıklarının bir gün önceden yapıldığını dile getirerek, üretimin taşımalı eğitim kapsamındaki ve meslek yüksek okulu öğrencileri için yapıldığını söyledi.