ŞANLIURFA - Hafif ticari aracın çarptığı 2 kadın yaralandı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 2 kadın yaralandı.
G.K. idaresindeki 27 NP 136 plakalı hafif ticari araç, Abdalağa Mahallesi Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Feride ve Leyla Y'ye çarptı.
112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Feride Y. Şanlıurfa'ya sevk edildi.
Sürücü G.K. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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