Serik Belediyespor'dan, hakem ve rakip takım Hekimoğlu Trabzonspor'a tepki - Son Dakika

Serik Belediyespor Kulüp Başkanı Halil Deligöz, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynadıkları Hekimoğlu Trabzonspor FK maçında kalecilerinin sakatlanmasına rağmen oyunu durdurmayarak gol yemelerine neden oldukları gerekçesiyle maçın hakemi ile rakip takıma tepki gösterdi.

Deligöz, 3 puan kaybettikleri maçla ilgili yaptığı açıklamada, maçın orta hakemi Efe Tanrıverdi ile Hekimoğlu Tranzonspor FK Teknik Direktörü Bahattin Güneş'i kınadığını belirtti.

Karşılaşmanın 59. dakikasında kalecileri İbrahim Demir'in sakatlanarak yere yattığını aktaran Deligöz, oyuncularının durmasına rağmen hakemin oyunu devam ettirdiğini kaydetti.

Deligöz, bu sırada rakip takım futbolcusunun kalecinin yerde yattığını gördüğü halde orta sahadan boş gördüğü kaleye topu göndererek gol attığını ifade etti.

Hekimoğlu Trabzonsporlu bazı futbolcuların "golün sayılmaması gerektiğini ya da kaleyi boş bırakarak rakibin gol atmasına izin verme" isteklerinin teknik direktörleri Güneş ve yöneticileri tarafından kabul edilmediğini öne sürdü.

Deligöz, boş kaleye atılan golü verdiği için hakemi ile fair-playe sığmayan bu davranıştan dolayı rakip takımı kınadıklarını ve konunun takipçisi olacaklarını bildirdi.

Hekimoğlu Trabzonspor'un attığı ikinci golde ise pozisyonun bariz ofsayt olduğunu iddia eden Deligöz, şöyle devam etti:

"Hakemin verdiği yanlış kararlardan dolayı bir kalecimiz kırmızı kart gördü diğer kalecimiz sakatlandı. Her iki oyuncumuz da sahalardan uzak kalacak. Bu tamamen takımımıza karşı yapılmış bir suikasttır. Bunun böyle bilinmesini istiyorum. TFF ile TFF'nin görevlendirdiği temsilci ve gözlemcileri göreve davet ediyoruz."