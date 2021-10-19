Serik ve Kaş'ta Muhtarlar Günü törenle kutlandı - Son Dakika

Serik ve Kaş ilçelerinde "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

Serik Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Törene Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Abdullah Aytekin ve ilçe protokolü katıldı.

Törene ilçedeki 66 mahalle muhtarından sadece 3'nün katılması dikkati çekti.

Serik Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Barçın, törene katılmamaları hakkında daha sonra açıklama yapacaklarını söyledi.

Kaş'ta Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na muhtarlarla çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulupİstiklal Marşı okundu.

Kutlama etkinlikleri kapsamında Kaş Belediyesi İnceboğaz Sosyal Tesisleri ve Mesire Alanında muhtarlara yemek yenildi, hediye verildi.

Ardından Kaymakam Şaban Arda Yazıcı ve Belediye Başkanı Başkan Mutlu Ulutaş'ın katılımıyla toplantı düzenlendi.

Toplantıda, muhtarların çalışmalarına ilişkin sorunları, talep ve önerileri ele alındı.

Başkanı Ulutaş, muhtarlarla eş güdümlü olarak vatandaşlara hizmet ettiklerini söyledi.

Hizmetleri kırsal mahallelere de ulaştırmaya çalıştıklarını dile getiren Ulutaş, "Meydan, yol, yapısal hizmetler noktasında belediyemiz 7/24 çalışıyor. Muhtarlarımız da çalışmalarımıza destek oluyor. Sahadaki birçok ekibimizle tüm mahallelerimize dokunmaya çalışıyoruz, 2022'de de artarak devam edecek. Mahallelerimizin sorunlarını çözmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Toplantıda daire amirleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de yer aldı.