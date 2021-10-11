Seydişehir'de devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı - Son Dakika

Sağlık ekipleri ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, Seydişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Eskişehir'de bir kadın, zabıtaların gece boyunca kendisine tecavüz ettiğini iddia etti