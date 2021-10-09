Siverekli yazar Hasan Baydilli okurlarıyla buluştu - Son Dakika

Siverek Belediyesince düzenlenen "yazar-okur buluşmaları" kapsamında yazar Hasan Baydilli, son kitabını imzaladı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Humanlar Evi'nde düzenlenen etkinlikte yazar Hasan Baydilli, son kitabı 'Süt Kokusu'nu imzaladı.

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, kültürel etkinliklerin önemine değinerek, "İlçemizdeki kitapseverleri yazarlarıyla buluşturuyoruz. Amacımız kültürel etkinliklerin yanı sıra genç nüfusumuzun okuma oranını arttırmak ve gençlerimizi yazarlığa teşvik etmektir. Belirli periyotlarla yazarları okurlarıyla buluşturacağız." dedi.

Baydilli'yi son kitabı için tebrik eden Çakmak, aldığı kitabı da imzalattı.