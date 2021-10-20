"Sloven Ressamlar Sergisi" nin açılışı, Onat Kutlar Tiyatro Salonu'nda yapıldı - Son Dakika

Gaziantep'i 8 yıllık süre zarfında zaman zaman ziyaret ederek şehrin kendilerinde bıraktığı izleri sanata döken; Boza Majcen, Drago Kopse, Dusan Zavsek, Franjo Funkelj ve Maximilian Sternad isimli sanatçıların resim ve heykel tıraştan oluşan eserleri Onat Kutlar Tiyatro Salonu'nda yapılan açılış töreninde görücüye çıktı. Törende, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, Slovenya Cumhuriyeti Büyükelçisi Primoz Šeligo, Slovenya Gaziantep Fahri Konsolosu Mizyal Karabiber Nacaroğlu ve Irak Cumhuriyeti Gaziantep Başkonsolosu Hasan Abdulwahıd Majeed yer aldı. Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesim törenin geçen protokol sergiyi gezdi, eser sahiplerinin hayatı ve çalışmaları hakkında bilgi aldı. Sergiye birçok vatandaşın yanı sıra öğrenciler de katılım sağladı.

ŞAHİN: SLOVENYA İLE YÜRÜTÜLEN İŞ BİRLİKLERİ İLİŞKİLERİMİZİN GELİŞMESİNE KATKI SUNUYOR

Açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: Bizim Slovenya ile olan ilişkimiz, çok büyük bir kardeşlik ilişkisini içerisinde barındırıyor. Özellikle, Slovenya Gaziantep Fahri Konsolosu Mizyal Karabiber Nacaroğlu'na çok teşekkür ediyorum. Geldiği andan itibaren iki ülke arasında ilişkileri iyileştirmek ve güçlendirmek için çok yoğun mesaisi oldu. Kendisi de kültür ve sanat insanı. Slovenya Cumhuriyeti Büyükelçisi Primoz Šeligo da keza çok iyi bir koordinasyona sahip. Çok sık bir araya geliyoruz. Şehrimizde yapılan bu çalışmalarda bize ortaklık yapıyor. Bu çalışmalardaki fikir birliği ve iş ortaklığı bizim ilişkilerimizin de gelişmesine katkı sunuyor" diye konuştu.

ŞAHİN: 'KARDEŞ ŞEHİR' DEYİP GEÇMEMEK LAZIM

Daha çok kardeş şehrin olması gerektiğinin altını çizen Başkan Fatma Şahin, "'Kardeş şehir' deyip geçmemek. Daha çok kardeşler bir araya gelmeli. Dünyanın ortak sorunlarına ortak çözümler üretilmeli. Bizi birleştiren temalarda buluşmalıyız. Kuşkusuz bugün de bunlardan biri için burada bulunmaktayız. Kültür ve sanat bizi birleştiriyor. Burada sanatçılarımızın çok farklı bir bakışı ve anlatımı var. Her birinin fırçasından ayrı bir ustalık ve derinlik akıyor. Bugün, burada bu güzelliği bizlerle paylaşan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

VALİ GÜL, SANATÇILARA GAZİANTEP'İ RESMETTİKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ!

Gaziantep Valisi Davut Gül de sergide emeği geçen sanatçılara teşekkürlerini ifade ederek, sanatın ve kültürün birleştirici gücünden bahsetti. Katılımcıların farklı bir gözle Gaziantep'i yeniden yorumlayan eserleri ilgiyle değerlendirmeleri gerektiğini söyleyerek, bu sergide bulunmanın fırsat olduğunu sözlerine ekledi.

BÜYÜKELÇİ: BU ESERLER, GAZİANTEP'İN SOKAKLARINI TEMSİL EDİYOR

Sergide yer almaktan diğer katılımcılarla birlikte bu havayı solumaktan dolayı mutluluk duyduğunu aktaran Slovenya Cumhuriyeti Büyükelçisi Primoz Šeligo, sözlerine şöyle son verdi: "Bu sergi, Slovenya'nın bağımsızlığının 30'uncu yıl dönümü dolayısıyla hayata geçirildi. Bu eserler, Gaziantep'in sokaklarını temsil ediyor. Bu eserlerin her biri farklı bir hatıranın izlerini barındırıyor. Umarım katılımcılar, bu sergide yer almaktan memnuniyet duyarlar."

FAHRİ KONSOLOS NACAROĞLU'NDAN BÜYÜKŞEHİR'E DESTEKLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR!

Slovenya Gaziantep Fahri Konsolosu Ressam Mizyal Karabiber Nacaroğlu, sergide yer alan resimlerin Gaziantep'e gelen Sloven sanatçılarda oluşturduğu izleri yansıttığını dile getirerek, "Bu eserleri, 8 yıllık süre zarfından 6 Sloven sanatçı Gaziantep'e geldi. 1 tane heykeltıraş, 5 sanatçı kente her geldiğinde ortalama 50 resim bizlere bıraktılar. Gaziantep'teki kurum ve kuruluşlar sanatçılarımıza destek oldu. Özellikle Büyükşehir Belediyemiz, bizlere çok ayrı bir önem verdi, sponsorluk açığını giderdiler. Onun için belediyemize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.