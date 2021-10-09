Ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çarpmanın etkisiyle 20 BA 307 plakalı otomobilde bulunan ve ismi öğrenilemeyen yolcu yaralandı.

Atatürk Mahallesi Abdi İpekçi Caddesinde Mehmet B'nin kullandığı 20 BA 307 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki 09 JD 672 plakalı kamyonet ile 09 SL 012 plakalı otomobile çarptı.

Aydın 'ın Söke ilçesinde bir otomobilin park halindeki kamyonet ve otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Söke'de bir otomobilin park halindeki araçlara çarpması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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