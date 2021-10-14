Son dakika haber... Isparta'da koyun sürüsüne kurt saldırdı, o anlar kameraya yansıdı - Son Dakika

Isparta'da koyun sürüsüne kurt saldırdı, o anlar kameraya yansıdı

ISPARTA - Isparta Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çeltik köyündeki bir ağıla giren kurt, koyun sürüsüne saldırdı. 10 koyunun telef olduğu saldırı anı ağıldaki güvenlik kamerasına yansıdı.

Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çeltik köyünde bir vatandaşın ağılda beslediği koyun sürüsüne kurt saldırdı. Ağıla giren kurt, sürünün içerisindeki bir koyunu boynundan yakaladı. Kısa süre içeresinde koyunu telef etti. Ardından sürüdeki başka bir koyunu da telef etti. Sonrasında yeniden sürünün içerisine giren kurt, yaklaşık 10 koyunu telef etti. O anlar ise ağıldaki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.