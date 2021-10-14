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Son dakika haber... Isparta'da koyun sürüsüne kurt saldırdı, o anlar kameraya yansıdı - Son Dakika

Son dakika haber... Isparta'da koyun sürüsüne kurt saldırdı, o anlar kameraya yansıdı

14.10.2021 03:15

Son dakika haberi: Isparta'da koyun sürüsüne kurt saldırdı, o anlar kameraya yansıdı Isparta Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çeltik köyündeki bir ağıla giren kurt, koyun sürüsüne saldırdı.

Isparta'da koyun sürüsüne kurt saldırdı, o anlar kameraya yansıdı

ISPARTA - Isparta Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çeltik köyündeki bir ağıla giren kurt, koyun sürüsüne saldırdı. 10 koyunun telef olduğu saldırı anı ağıldaki güvenlik kamerasına yansıdı.

Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çeltik köyünde bir vatandaşın ağılda beslediği koyun sürüsüne kurt saldırdı. Ağıla giren kurt, sürünün içerisindeki bir koyunu boynundan yakaladı. Kısa süre içeresinde koyunu telef etti. Ardından sürüdeki başka bir koyunu da telef etti. Sonrasında yeniden sürünün içerisine giren kurt, yaklaşık 10 koyunu telef etti. O anlar ise ağıldaki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Son dakika haber... Isparta'da koyun sürüsüne kurt saldırdı, o anlar kameraya yansıdı
Son dakika haber... Isparta'da koyun sürüsüne kurt saldırdı, o anlar kameraya yansıdı
Son dakika haber... Isparta'da koyun sürüsüne kurt saldırdı, o anlar kameraya yansıdı
Son dakika haber... Isparta'da koyun sürüsüne kurt saldırdı, o anlar kameraya yansıdı

Şarkikaraağaç, Isparta, Çeltik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Isparta'da koyun sürüsüne kurt saldırdı, o anlar kameraya yansıdı - Son Dakika


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