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Son dakika haber! Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber! Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

12.10.2021 09:31
Son dakika haber! Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 4 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriyeli 4 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Zanlıların ikametlerinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Kayseri, Terör, Irak, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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