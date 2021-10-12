Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriyeli 4 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
Zanlıların ikametlerinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika