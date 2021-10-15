Ordu merkezli 3 ilde FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında düzenlenen operasyonda, örgütün "mahrem" yapılanmasında yer aldığı belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, terör örgütünün "mahrem" yapılanmasında görevli oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Ordu, Tekirdağ ve Edirne'de gerçekleştirilen operasyonda Bylock kullandığı ve Bylock içeriklerinde ismi geçtiği belirlenen 8 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Ordu merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika