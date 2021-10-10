SELÇUKLU BELEDİYESİ SIFIR ATIKTA ÖRNEK PROJELERE DEVAM EDİYOR - Son Dakika

Selçuklu Belediyesi Sürdürülebilir Temiz Okul Projesini (STOP) ilçe genelinde 65 okula dağıttığı 260 geri dönüşüm kutusuyla sürdürüyor.

Türkiye'nin sıfır atık belge sahibi örnek ve öncü belediyelerinden olan Selçuklu Belediyesi bu haklı gururu çevre bilinci oluşturma adına yaptığı çalışmalarla ortaya koyuyor. Bunun örneklerinden bir tanesi olan ve Selçuklu'daki tüm okullarda SEDEP bünyesinde Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işbirliğiyle 2 yıldır başarıyla devam ettirilen "Sürdürülebilir Temiz Okul Projesi (STOP)" tüm hızıyla sürdürülüyor.

Önemli çalışmalara imza atan projenin sloganı ise "Geleceğini Kirletme".

Bu kapsamda Sürdürülebilir Temiz Okul Projesi (STOP) ile Selçuklu'da 65 okula 220 adet geri dönüşüm standı dağıtımı yapıldı. Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri tarafından dağıtılan ve kurulumu yapılan stantlar öğrencilerin hizmetine sunuldu.

"Çevre bilinciyle ilgili Türkiye'ye örnek olacak çalışmalar yürütüyoruz"

Çevre bilincinin topyekün oluşması gerektiğini ve bunun en önemli temelinin geleceğin teminatı olan öğrencilerle atılacağının altını çizen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: " Türkiye'nin ilk sıfır atık belgesine sahip öncü kurumlarından bir tanesi olarak çevre bilincinin toplumsal bir refleks olması ile ilgili önemli faaliyetler yürütüyoruz. Geçtiğimiz Temmuz ayında kurduğumuz ve çevre bilincinin oluşmasına önemli katkılar sağlayacak olan Çevre ve Sıfır Atık Meclisimizle çevre konusundaki duyarlılığımızı arttırarak devam edeceğiz. Çevre Meclisimize bağlı olarak oluşturduğumuz Çevre ve Sıfır Atık Platformu ile de sadece ilçemizde değil tüm şehrimizde 7'den 70'e herkesi çevre gönüllüsü olma seferberliğini başlattık ve tüm hemşehrilerimizi bu gönüldaşlığa davet ediyoruz. Çevre alanında yürüttüğümüz ve 2019 yılında hayata geçirdiğimiz Sürdürülebilir Temiz Okul Projesi (STOP) geleceğimizin mimarı olan öğrencilerimize yönelik yaptığımız ve çok önem verdiğimiz bir başka proje. İlçemiz bunun gibi ufuk açan çevre bilincini artırmaya yönelik tüm fikirlere açık. Biz çevre bilincini topyekün oluşturursak ülke geneline örnek olacak başarılı bir çalışmaya imza atmış olacağız. Sürdürülebilir Temiz Okul Projesi de tam bu noktada önemli bir görevi yerine getirecektir. " şeklinde konuştu.