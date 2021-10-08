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Son dakika haber... Tunus'ta basın mensupları Cumhurbaşkanı'nın olağanüstü kararlarından bu yana bazı kısıtlamalara maruz kalıyor - Son Dakika

Son dakika haber... Tunus'ta basın mensupları Cumhurbaşkanı'nın olağanüstü kararlarından bu yana bazı kısıtlamalara maruz kalıyor

08.10.2021 13:41
Son dakika haber... Tunus'ta basın mensupları Cumhurbaşkanı'nın olağanüstü kararlarından bu yana bazı kısıtlamalara maruz kalıyor

Edinilen son dakika haberine göre Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz'da yetkilerini genişleten olağanüstü kararlar almasından bu yana basın mensupları ve kuruluşlarının görevleri sırasında bazı kısıtlamalara, güvenlik soruşturmalarına, gözaltılara ve adli takiplere maruz kaldığı ifade ediliyor.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz'da yetkilerini genişleten olağanüstü kararlar almasından bu yana basın mensupları ve kuruluşlarının görevleri sırasında bazı kısıtlamalara, güvenlik soruşturmalarına, gözaltılara ve adli takiplere maruz kaldığı ifade ediliyor.

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinden sonra 22 Eylül'de yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımladı.

Yeni kararnamelerle Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisine yönelik olağanüstü düzenlemeler yapıldı ve yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedildi.

Buna göre, Tunus Cumhurbaşkanı'na Bakanlar Kurulunun görüşünü aldıktan sonra cumhurbaşkanlığı kararlarıyla "yasama metinleri" çıkarma yetkisi verildi.

Tunuslu Gazeteciler Sendikasına bağlı iş güvenliği ve takip birimi, yayımladığı raporda 25 Temmuz tarihinden bu yana basın mensupları ve kurumların görevleri sırasında karşılaştığı kısıtlamalara ve ihlallere tarihleriyle birlikte yer verdi:

26 Temmuz

Cumhurbaşkanı Said'in "olağanüstü kararlarıyla" çalışmaları askıya alınan Meclis binası önünde hareketlilik yaşandı.

"Olağanüstü kararlara" karşı düzenlenen protestoları takip eden özel televizyon kanalı "Dijital Tunus"un çalışma ekibinin telefonlarına güvenlik güçleri tarafından el konuldu.

Daha sonra polis merkezine götürülen ekip, yabancı medya kurumlarıyla birlikte çalışma konusunda sorgulandı.

Meclis binası önündeki gösterileri takip eden "Araby 21" özel haber sitesi için çalışan bir kadın gazetecinin telefonuna da güvenlik güçleri tarafından el konuldu.

Katar merkezli Aljazeera kanalının başkent Tunus'taki ofisine baskın düzenleyen güvenlik güçleri, herhangi bir yargı kararı olmaksızın 7 kişilik çalışma ekibinin iş yerlerini terk etmesini ve ofisi kapatmasını istedi.

Başkentin merkezinde (parlamentonun bulunduğu) yer alan Bardo bölgesindeki çalışmaları askıya alınan Meclisin yeniden faaliyete geçmesi talebiyle düzenlenen gösterileri görüntüleyen Al Araby ekibinin çalışmaları güvenlik güçleri tarafından engellendi.

17 Ağustos

Tunus'taki özel televizyon kanalı "El Hiwar Ettounsi"ye çalışan bir kadın gazeteci, Meclis binası önünde çekim yaparken güvenlik görevlilerinin sözlü saldırısına uğradı; çekim yapması engellendi ve kameraya el konulmaya çalışıldı.

1 Eylül

Güvenlik güçleri, başkentteki Habib Burgiba Caddesi'nde "siyasi suikastlara ilişkin gerçeklerin ortaya çıkması talebiyle" düzenlenen gösterilerde gazetecilere müdahale etti.

Müdahale sırasında kadın ve erkek 5 gazeteci yaralandı.

Sendika bu saldırıyı "sahada çalışan basın mensuplarıyla yapılan güvenlik anlaşmalarında ciddi bir gerileme" şeklinde değerlendirdi.

16 Eylül

Güvenlik güçlerinden bir kişi, gazeteci Erva Berekat'a arabasındayken saldırdı; cep telefonuna el koymaya çalıştı.

21 Eylül

Gazeteci Berekat, "görevini yaptığı sırada kamu görevlisine sözlü saldırıda bulunma" suçlamasıyla başkent Tunus'taki ilk derece mahkemesine sevk edildi.

25 Eylül

Silahlı bir güvenlik mensubu, özel haber sitesi "Kashf Media"nın yayın yönetmeni Havle Bikerim'e, Habib Burgiba Caddesi'nde sözlü saldırıda bulunurken, çantasını arama girişimini engellediği gerekçesiyle kimliğine el koymaya ve gözaltına almaya çalıştı.

Başka bir güvenlik elemanı ise izni olmaksızın Bikerimin fotoğrafını çekti.

29 Eylül

El Hiwar Ettounsi kanalındaki "Hakaik el-Erbia" (Dört Gerçek) programında çalışan gazeteci Usame eş-Şevali, hakkındaki şikayet üzerine suç işlediği şüphesiyle gözaltına alındı ve sorgulandı.

"IFM" radyo istasyonunda çalışan gazeteci Fayize el-Arfavi, başkent Tunus'taki El-Mersa bölgesinde fiyatlardaki artış hakkında bir haber hazırlarken, bir güvenlik elemanı tarafından polis merkezine götürüldü, hakkında "izinsiz çekim yapma" suçlamasıyla tutanak tutuldu.

3 Ekim

Ulusal yayın yapan özel "Zeytune" televizyon kanalının açıklamasına göre kanaldaki "Hasad 24" programı sunucusu Amir Iyad, Cumhurbaşkanı Said'e yönelik eleştirilerin yer aldığı programın ardından güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

5 Ekim

Suse'deki İstinaf Mahkemesi, kamuda "yapım şirketi davası" kapsamında "devletin iç güvenliğine karşı komplo kurma" suçlamasıyla aralarında bir kadın gazetecinin bulunduğu 4 şüpheli hakkında tutuklama kararı çıkardı.

Sendikadan Cumhurbaşkanı'na "hak ve özgürlükleri koruma" çağrısı

Tunus Gazeteciler Sendikası, Zeytune TV'ye yönelik müdahale üzerine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'i "hak ve özgürlüklerin korunması konusunda verdiği sözleri tutmaya" çağırdı.

Ülkede hak ve özgürlüklere getirilen kısıtlamalar, baskınlar, kovuşturmalar ve askeri yargıya intikal eden olayların büyük bir endişeyle takip edildiği belirtilen açıklamada, bu durumun, devrimin kazanımlarını, demokratik değerleri ve çoğulculuk anlayışını zedelediği vurgulandı.

Vatandaşların, düşünceleri, aldıkları pozisyonlar ve yaptıkları yayınlar nedeniyle askeri mahkemelerde yargılanmasının reddedildiği ifade edilen açıklamada, bunun, ifade özgürlüğüne ve demokrasiye indirilen bir darbe olduğu kaydedildi.

Güvenlik güçleri, cumhurbaşkanı, Eylül, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Tunus'ta basın mensupları Cumhurbaşkanı'nın olağanüstü kararlarından bu yana bazı kısıtlamalara maruz kalıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Tunus'ta basın mensupları Cumhurbaşkanı'nın olağanüstü kararlarından bu yana bazı kısıtlamalara maruz kalıyor - Son Dakika
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