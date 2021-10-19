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Son dakika haberi! ABD'ye iade edilen Venezuelalı Alex Saab'ın dava süreci başladı - Son Dakika

Son dakika haberi! ABD'ye iade edilen Venezuelalı Alex Saab'ın dava süreci başladı

19.10.2021 05:34
Son dakika haberi! ABD'ye iade edilen Venezuelalı Alex Saab'ın dava süreci başladı

Son dakika haber: Kara para aklama iddiasıyla Cabo Verde'den ABD'ye iade edilen Venezuelalı Alex Saab'ın ilk duruşması Miami'de yapıldı.

Kara para aklama iddiasıyla Cabo Verde'den ABD'ye iade edilen Venezuelalı Alex Saab'ın ilk duruşması Miami'de yapıldı.

Afrika'daki ada ülkesi Cabo Verde'de (Yeşil Burun Adaları) 12 Haziran'da gözaltına alınmasından sonra ABD'nin isteği üzerine iade edilen Saab'ın, Miami'de bulunan federal mahkemede yargılanmasına başlandı.

Zoom üzerinden yapılan duruşmada, kendisine 8 farklı suçlama yöneltilen Saab, suçlamaları kabul etmedi.

Öte yandan Saab, eşine gönderdiği mektupta, herhangi bir suç işlemediğini ve Washington ile iş birliği yapacak hiçbir nedenin olmadığını ifade etti.

Saab 12 Haziran 2020'de gözaltına alınmıştı

Saab, 12 Haziran 2020'de Cabo Verde'de gözaltına alındıktan sonra 17 Ekim'de ABD'li yetkililerin gönderdiği özel uçakla Miami kentine getirilmişti.

Saab, ABD'nin talebi üzerine kara para aklama davası nedeniyle Cabo Verde'de gözaltına alınmıştı. Venezuelalı yetkililerden o dönem yapılan açıklamada, Saab'ın diplomatik dokunulmazlığı olduğunu belirtilerek, Cabo Verde, Viyana Sözleşmesini ihlal etmekle suçlanmıştı.

Saab, Venezuela hükümeti adına yaptığı uluslararası anlaşmalarda 350 milyon dolar değerinde rüşvet, yolsuzluk ve ABD'nin Venezuela'ya uyguladığı yaptırımları delmekle suçlanıyor.

Venezuela Saab'ın iadesi üzerine görüşmelerden çekilmişti

Venezuela hükümeti, Norveç'in ara buluculuğunda muhalefet temsilcileri ile 13 Ağustos'tan bu yana devam ettiği müzakerelerden, Venezuelalı iş insanı Saab'ın ABD'ye iade edilmesi üzerine çekilmişti.

Venezuela hükümetinin diyalog heyeti ve Ulusal Meclis (AN) Başkanı Jorge Rodriguez, 17 Ekim'deki açıklamasında, muhalefet ile yürüttükleri müzakereleri askıya aldıklarını belirterek, "Heyetimiz müzakere ve diyalog masasına katılımını askıya aldığını duyuruyor. Temsilcimiz Alex Saab'a yönelik saldırganlığı protesto ediyoruz ve Meksika'da 17 Ekim'de başlayacak olan görüşme turuna katılmayacağız." ifadesini kullanmıştı.

Maduro'dan ABD'ye tepki

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, dün devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Cabo Verde yetkililerince ABD'ye teslim edilen Saab'ın Venezuelalı bir diplomat olduğunu savunarak, "ABD, Meksika diyalog komisyonunun bir üyesi olan Alex Saab'ı kaçırarak, Meksika'daki müzakerelere ölümcül bir darbe indirdiğini biliyordu, bunu bildiği için Birleşik Devletler harekete geçti. Diyalog istemiyorlar, Venezuela için barış istemiyorlar." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Venezuela, Miami, Saab, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! ABD'ye iade edilen Venezuelalı Alex Saab'ın dava süreci başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! ABD'ye iade edilen Venezuelalı Alex Saab'ın dava süreci başladı - Son Dakika
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