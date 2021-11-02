Üye Girişi
Son dakika haberi... Aselsan ile Halkbank arasında Tedarikçi Finansman Sistemi anlaşması - Son Dakika

Son dakika haberi... Aselsan ile Halkbank arasında Tedarikçi Finansman Sistemi anlaşması

02.11.2021 12:48
Son dakika haberi... Aselsan ile Halkbank arasında Tedarikçi Finansman Sistemi anlaşması

Gelen son dakika haberine göre TÜRK savunma sanayiinde yerlileştirme ve millileştirmenin öncülerinden olan Aselsan, düzenlenen stratejik ortaklık buluşmasında, Halkbank ile Tedarikçi Finansman Sistemi'ne yönelik anlaşma imzaladı.

TÜRK savunma sanayiinde yerlileştirme ve millileştirmenin öncülerinden olan Aselsan, düzenlenen stratejik ortaklık buluşmasında, Halkbank ile Tedarikçi Finansman Sistemi'ne yönelik anlaşma imzaladı. Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, "Stratejik ortaklarımızdan millileştirmeden, ürün iyileştirmeye, maliyet düşürmeden, her alanda sürdürülebilirliğe kadar sektörün ve ASELSAN'ın başarısını doğrudan etkileyen konularda geliştirmeler ve iyileştirmeler yapmalarını bekliyoruz" dedi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen Stratejik Ortaklık Buluşması'na Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Aselsan Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nuh Yılmaz, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Başkanı Hasan Basri Kurt, kümelenme ve dernek yöneticileri ve stratejik ortaklar ile iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Aselsan Stratejik Ortaklık Buluşması'na Halkbank ile Tedarikçi Finansman Sistemi'ne yönelik anlaşma yaparak bu alandaki anlaşma banka sayısını 15'e yükseltti. Şu ana kadar birçok firmanın faydalandığı Tedarikçi Finansman Sistemi, Aselsan tedarikçi ekosisteminde yer alan firmaların finansal sürdürülebilirliğine de katkı sağlayacak.

Stratejik Ortaklık Buluşmasında konuşan Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Görgün, Aselsan'ın 2020 yılı cirosunun 16,1 milyar TL olarak gerçekleştiğini anımsattı. Görgün, Aselsan'ın 2020 yılını ciro olarak hem TL hem de dolar bazında tarihi bir rekor seviye ile kapattığını ifade ederek, "Güçlü finansman performansı, geniş ürün yelpazesi, teknolojideki liderliği, yetkin insan kıymeti, sürdürülebilir büyüme vizyonu, topluma ve çevreye duyarlılığı ve büyük Türk milletinden aldığımız güç ve ilham ile her geçen gün gelişmeye ve büyümeye devam ediyoruz. 2018'den bu yana 400'ün üzerinde ürünü siz kıymetli tedarikçilerimizin gayretleriyle millileştirdik. Bu vesileyle yaklaşık 150 Milyon dolarlık bir büyüklüğün ülkemizde kalmasını sağladık. Önceliğimiz de milli ve yerli çözümlerle savunma alanında ülkemiz ihtiyaçlarını karşılarken yeni kaynaklar bularak tedarik zincirimizin yetkinliğini artırmaktır. Tüm bu gelişimin bir parçası olarak tedarikçilerimiz ile ama en önemlisi stratejik ortaklarımızla olan iş birliklerimizi entegre bir çatı altında yürütmek amacıyla geçtiğimiz yıl Gücümüz Bir platformunu oluşturduk. Bu platform eliyle siz kıymetli tedarikçilerimizle başta millileştirme olmak üzere insan kaynakları, kaynak oluşturma, tedarikçi geliştirme, eğitim gibi süreçlerimizi uçtan uca yönetiyoruz. Tedarikçilerimizin finansal sürdürülebilirliğini son derece önemsiyor, ASELSAN'ın her zaman her konuda yanlarında olduğunu bilmelerini istiyorum. Yıllardır başarı ile işlettiğimiz Tedarikçi Finansman Sistemimizi bugün ülkemizin lider bankalarından biri olan Halkbank'ın katılımı ile daha da güçlendiriyor ve bu alandaki anlaşmalı banka sayımızı 15'e çıkartıyoruz. Bizler ASELSAN olarak sektörümüzdeki paydaşlarımız ve değerli iş ortaklarımızla omuz omuza çalışarak her alandaki işbirliklerimizi artırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'STRATEJİK ORTAKLARIMIZI 75'E ÇIKARDIK'

ASELSAN olarak sektörde global oyuncu olma hedefiyle Stratejik Ortaklık modelini son derece önemsediklerini ve desteklediklerini kaydeden Görgün, şunları söyledi:

"ASELSAN'ın onaylı tedarikçileri arasından, kritik bir alanda faaliyet göstererek katma değeri artıran, üretim ve tasarım yapan, bu alanlarda yüksek performans gösteren ve ASELSAN'ın büyüme hedeflerini benimseyen şirketlerle her yıl Stratejik İş Birliği Anlaşmaları imzalıyoruz. Bu anlaşmalarla birlikte iş birliğimiz, yol arkadaşlığına ve çözüm ortaklığına dönüşüyor. Yürüttüğümüz bu ortaklık, ASELSAN'ın sürdürülebilirliğine, inovatif ve yüksek teknolojiye sahip ürünler geliştirmesine, dolayısıyla başarısına doğrudan katkı sağlamaktadır. Bunun bir göstergesi olarak her yıl Stratejik Ortaklık ailemizi büyütüyor ve genişletiyoruz.  2018'de sayısı 24 olan Stratejik Ortaklarımızı 2019'da 36'ya, 2020'de 50'ye, bugün aramıza yeni katılacak olan 25 yeni ortağımız ile 75'e çıkardığımızı duyurmaktan büyük bir gurur ve memnuniyet duyuyorum. Stratejik ortaklarımıza verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak bu firmalarımıza sadece 2020 yılı içerisinde 265 Milyon dolar tutarında sipariş verdik. Yurt içine açtığımız her 4 siparişimizden 1'i ortaklarımıza vermiş olduğumuz siparişlerden oluşuyor. Bu oranı ailemize ilk defa dahil olan stratejik ortaklarımızın desteğiyle daha da yukarılara taşıyacağımızı değerlendiriyorum. Bu hedef doğrultusunda stratejik ortaklarımızdan millileştirmeden, ürün iyileştirmeye, maliyet düşürmeden, her alanda sürdürülebilirliğe kadar sektörün ve ASELSAN'ın başarısını doğrudan etkileyen konularda geliştirmeler ve iyileştirmeler yapmalarını bekliyoruz."

'2023 HEDEFLERİNE ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAMAYI AMAÇLIYORUZ'

Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığı ve gelişimi için çalışmaya devam edeceklerini belirten Görgün, "Sürdürülebilirlik hedefimiz doğrultusunda tedarikçi firmalarımızın da katkısı ile oluşturduğumuz bu yetkinliklerimizi ihracata yönelik sürdürülebilir bir gelire dönüştürmeyi ve böylece Türkiye'nin 2023 ihracat ve büyüme hedeflerine önemli katkılar sağlamayı amaçlıyoruz. ASELSAN olarak 'Güven Veren Teknoloji' sloganımızı Stratejik Ortaklarımızla birlikte 'Güçlü ve Güvenilir Stratejik Ortaklarla Güven Veren Teknoloji' olarak kullanıyoruz. Kendi tedarik zincirimizi güçlendirdikçe Savunma Sanayi Ekosistemini güçlendirmeyi kendimize sorumluluk kabul ederek yolumuza hız kesmeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ise, Aselsan ile Tedarikçi Finansman Sistemi'ne yönelik anlaşma imzaladıklarından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.


- Ankara
Son dakika haberi... Aselsan ile Halkbank arasında Tedarikçi Finansman Sistemi anlaşması
Son dakika haberi... Aselsan ile Halkbank arasında Tedarikçi Finansman Sistemi anlaşması

Halkbank, Aselsan, Ankara, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Aselsan ile Halkbank arasında Tedarikçi Finansman Sistemi anlaşması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Takı kavgasından sonra ayrılan çift, birbirlerinden tazminat istedi! Talep edilen tazminat dudak uçuklattı 12:24 Takı kavgasından sonra ayrılan çift, birbirlerinden tazminat istedi! Talep edilen tazminat dudak uçuklattı 4 bin lira maaşa işçi bulunmuyor! Sanayici dertli! 12:08 4 bin lira maaşa işçi bulunmuyor! Sanayici dertli! Mektup gönderim ücreti Ekim ayının zam şampiyonu oldu 11:57 Mektup gönderim ücreti Ekim ayının zam şampiyonu oldu
Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur 11:50 Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 43 bin lira tazminat ödeyecek 11:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 43 bin lira tazminat ödeyecek Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan oyuncu İclal Aydın yaralandı. 11:05 Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan oyuncu İclal Aydın yaralandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Osman Gökçek de vardı! İşte o görüntüler 10:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Osman Gökçek de vardı! İşte o görüntüler En önemli öğün atlanıyor! İşin uzmanı 10:01 En önemli öğün atlanıyor! İşin uzmanı "Kilo alımı artar" diyerek uyardı

Son Dakika Haberleri
12:37 Putin, ABD tehdidine karşı S-500'leri devreye koyuyor
12:24 Takı kavgasından sonra ayrılan çift, birbirlerinden tazminat istedi! Talep edilen tazminat dudak uçuklattı
12:19 Melo'nun Galatasaray'a dönme ihtimali artık yok! Kulüp taraftarın gönlünü bir müjdeyle aldı
12:13 Evlerinizin camlarını açın! Akciğer kanseri yapan Radon gazı tehlikesi olabilir
12:08 4 bin lira maaşa işçi bulunmuyor! Sanayici dertli!
12:01 Joel Souza ilk kez görüntülendi! Alec Baldwin'in dizi setinde yanlışlıkla yaralanmıştı
11:49 Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur
11:41 Güney Afrika'da azılı katil 7 cinayet işledi, öldürmeye devam etmesinden korkuluyor
11:23 Hazine ve Maliye Bakanlığı müşavirlik görevi Naci Ağbal'a verildi.
11:20 Nİğde FK'nın yeni logosu TFF'ye gönderildi! İşte yeni logo
Putin, ABD tehdidine karşı S-500'leri devreye koyuyor Putin, ABD tehdidine karşı S-500'leri devreye koyuyor         
12:37
Evlerinizin camlarını açın! Akciğer kanseri yapan Radon gazı tehlikesi olabilir Evlerinizin camlarını açın! Akciğer kanseri yapan Radon gazı tehlikesi olabilir         
12:14
Joel Souza ilk kez görüntülendi! Alec Baldwin'in dizi setinde yanlışlıkla yaralanmıştı Joel Souza ilk kez görüntülendi! Alec Baldwin'in dizi setinde yanlışlıkla yaralanmıştı         
12:01
Evinin balkonunda çamaşır asan kadın düşerek öldü, acı manzarayı gören çocukları hıçkırığa boğuldu Evinin balkonunda çamaşır asan kadın düşerek öldü, acı manzarayı gören çocukları hıçkırığa boğuldu         
11:55
Son Dakika: Merak edilen soru yanıt buldu! Galatasaray, Fatih Terim'in maaşını kamuoyu ile paylaştı Son Dakika: Merak edilen soru yanıt buldu! Galatasaray, Fatih Terim'in maaşını kamuoyu ile paylaştı         
11:38
Hazine ve Maliye Bakanlığı müşavirlik görevi Naci Ağbal'a verildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı müşavirlik görevi Naci Ağbal'a verildi.         
11:24
En az 6 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin göçük altında kaldığı 25 katlı gökdelen Nijerya'da çöktü! En az 6 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin göçük altında kaldığı 25 katlı gökdelen Nijerya'da çöktü!         
10:45
Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu! Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu!         
10:07
Herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor! Hocalık kariyerine müthiş başladı Herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor! Hocalık kariyerine müthiş başladı         
09:54
Kist ameliyatı için bağış toplayan Twitch yayıncısının göğüs estetiği yaptırdığı ortaya çıktı Kist ameliyatı için bağış toplayan Twitch yayıncısının göğüs estetiği yaptırdığı ortaya çıktı         
08:56
Rus bakıcı dehşeti gizli kamerayla ortaya çıktı! 83 yaşındaki kadını ses çıkarmasın diye ağzını yastıkla kapatıp dövmüş Rus bakıcı dehşeti gizli kamerayla ortaya çıktı! 83 yaşındaki kadını ses çıkarmasın diye ağzını yastıkla kapatıp dövmüş         
08:54
EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşları rahatlatacak düzenleme yolda EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşları rahatlatacak düzenleme yolda         
07:11
Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi         
23:00
'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Damla Can, sevgilisiyle samimi bir halde görüntülendi 'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Damla Can, sevgilisiyle samimi bir halde görüntülendi         
18:08
Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti         
17:29
Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı         
17:07
Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti         
15:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2021 12:53:09. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Aselsan ile Halkbank arasında Tedarikçi Finansman Sistemi anlaşması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement