Son dakika haberi | Batman Belediyesine ait çöp kamyonu kaza yaptı: 2 yaralı

Son dakika haberler... Batman Hasankeyf yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Batman Belediyesine ait çöp kamyonu devrildi.

Batman Hasankeyf yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Batman Belediyesine ait çöp kamyonu devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre olay Batman - Hasankeyf yolu üzerinde meydana geldi, Batman Belediyesine ait 07 ALF 025 plakalı çöp toplama kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kaza da 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

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