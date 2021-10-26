Düğünlerin lezzeti "nişasta helvası" geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor - Son Dakika

Bilecik'in İnhisar ilçesinde düğünlerde ikram edilen "nişasta helvası" geleneksel tarifiyle geleceğe taşınıyor.

İlçe sakinlerinin ürettiği buğdaydan elde edilen nişastanın yanı sıra şeker ve yağla yapılan helva, evlenecek kişilerin iyi geçinmesini temsil ediyor.

İlçe sakini Nihal Arslan, AA muhabirine, ilçenin geleneksel ürünlerinden birinin de "nişasta helvası" olduğunu söyledi.

Düğünlerde erkek ve kız tarafının "görüşmelik" adı verilen ziyaretlerde bulunduğunu anlatan Arslan, "Bu 'görüşmelik'lerde erkek tarafı nişasta helvasıyla gözleme hazırlar. Kız tarafına ziyarete giderler. Kız tarafında 'sungu' yapılırdı. Sungu da erkeğe ya da kıza gelen hediyelerin sunulmasıdır. Sungunun ardından erkek ve kız tarafı hep birlikte nişasta helvası ve gözleme yedikten sonra kızın çeyizi alınıp erkek tarafına götürür. Çeyiz gelinin artık ömür boyu yaşayacağı yere yerleştirilir." diye konuştu.

Arslan, her düğünde ağız tatlılığı için nişasta helvasını mutlaka yapıldığını sözlerine ekledi.

Geleneksel nişasta helvasını hazırlayan iSaime Ünsal da "Helva yapmak için şeker, nişasta yağ kullanıyoruz. Hepsinden birer ölçek tavaya sırasıyla koyarak eritiyoruz. Nişasta ve şekerin ardından yağını ilave ediyoruz. Pişinceye kadar karıştırıyoruz. Bu helva eskiden biz evlendiğimizde de yapılıyordu." ifadesini kullandı.