Son dakika haberi... Kapaklı'ya yeni yaşam alanı kazandırılıyor - Son Dakika

Kapaklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Kazım Karabekir Mahallesi'nde yapılan yeni spor ve yaşam alanı tamamlanmak üzere.

Karaağaç Deresi kenarında 10 bin 840 metrekare alanda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında yürüyüş, koşu, bisiklet yolu ve yeşil alanın yapımında sona gelindi.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Kazım Karabekir Mahallesi'nin çehresini baştan aşağıya değiştiren alanda 567 metre uzunluğunda koşu ve bisiklet yolu, 250 metre uzunluğunda 2 metre genişliğinde yürüyüş ve yeşil alan yapıldığını söyledi.

Yürüyüş yollarının zemin kaplama çalışmasının tamamlandığını belirten Çetin, "Bisiklet ve yeşil alanların yapımlarında ise sona yaklaştık. Kapaklı'mızı park, yeşil ve sosyal alanlarla donatmaya gayret ediyoruz. İlçemizin 13 farklı noktasında 13 yeni park ve yaşam alanını çocuklarımıza, gençlerimize ve ailelerimize kazandırıyoruz. Bu alanlarda birçok spor aktiviteleri yapılacak, çocuklarımız gönüllerince eğlenecek, oyunlar oynayacak."