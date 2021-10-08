Üye Girişi
Son dakika haberi... Kapaklı'ya yeni yaşam alanı kazandırılıyor - Son Dakika

Son dakika haberi... Kapaklı'ya yeni yaşam alanı kazandırılıyor

08.10.2021 12:07
Son dakika haberi... Kapaklı'ya yeni yaşam alanı kazandırılıyor

Son dakika haberi... Kapaklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Kazım Karabekir Mahallesi'nde yapılan yeni spor ve yaşam alanı tamamlanmak üzere.Karaağaç Deresi kenarında 10 bin 840 metrekare alanda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında yürüyüş, koşu, bisiklet yolu ve yeşil alanın yapımında sona gelindi.

Kapaklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Kazım Karabekir Mahallesi'nde yapılan yeni spor ve yaşam alanı tamamlanmak üzere.

Karaağaç Deresi kenarında 10 bin 840 metrekare alanda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında yürüyüş, koşu, bisiklet yolu ve yeşil alanın yapımında sona gelindi.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Kazım Karabekir Mahallesi'nin çehresini baştan aşağıya değiştiren alanda 567 metre uzunluğunda koşu ve bisiklet yolu, 250 metre uzunluğunda 2 metre genişliğinde yürüyüş ve yeşil alan yapıldığını söyledi.

Yürüyüş yollarının zemin kaplama çalışmasının tamamlandığını belirten Çetin, "Bisiklet ve yeşil alanların yapımlarında ise sona yaklaştık. Kapaklı'mızı park, yeşil ve sosyal alanlarla donatmaya gayret ediyoruz. İlçemizin 13 farklı noktasında 13 yeni park ve yaşam alanını çocuklarımıza, gençlerimize ve ailelerimize kazandırıyoruz. Bu alanlarda birçok spor aktiviteleri yapılacak, çocuklarımız gönüllerince eğlenecek, oyunlar oynayacak."

Kazım Karabekir, Bisiklet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Kapaklı'ya yeni yaşam alanı kazandırılıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İmamoğlu'nun vatandaşa konserve dağıtması 11:58 İmamoğlu'nun vatandaşa konserve dağıtması "Makarnacı" tartışmalarını yeniden alevlendirdi Milli yüzücümüz Zeynep Güneş, Dünya Yüzme Kupası'nda altın madalyanın sahibi oldu 11:45 Milli yüzücümüz Zeynep Güneş, Dünya Yüzme Kupası'nda altın madalyanın sahibi oldu ABD'nin nükleer denizaltısı Güney Çin Denizi'nde henüz belirlenemeyen bir nesneye çarptı: 15 mürettebat yaralandı 11:26 ABD'nin nükleer denizaltısı Güney Çin Denizi'nde henüz belirlenemeyen bir nesneye çarptı: 15 mürettebat yaralandı
Son Dakika! Altının gram fiyatı 506 lira seviyesinden alıcı buluyor 11:23 Son Dakika! Altının gram fiyatı 506 lira seviyesinden alıcı buluyor Demet Akalın canlı yayında açıkladı: 10 gün önce Gelinim Mutfakta yarışmasından ayrıldım 11:16 Demet Akalın canlı yayında açıkladı: 10 gün önce Gelinim Mutfakta yarışmasından ayrıldım Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak 10:43 Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak
Turkovac'ın 3. doz olarak kullanılması için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan onay çıktı 10:10 Turkovac'ın 3. doz olarak kullanılması için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan onay çıktı İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu 09:55 İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu

Son Dakika Haberleri
11:57 Kargolar artık drone'la taşınacak, pilot güzergah İstanbul-Eskişehir-Ankara olacak
11:57 Sözleşmesi biten Arda Turan yeni mukavele imzalamayacak
11:45 Milli yüzücümüz Zeynep Güneş, Dünya Yüzme Kupası'nda altın madalyanın sahibi oldu
11:40 Son Dakika! Dolar 8,97 TL'nin üzerine çıkarak rekor tazeledi
11:39 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, "Boğaziçi Üniversitesi imara açılacak" iddialarına cevap verdi: Kesinlikle yalandır
11:25 Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olmasıyla Altay, beklenenden fazla paraya satılabilir
11:23 Son Dakika! Altının gram fiyatı 506 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:21 Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki son dakika magazin olayları
11:16 Demet Akalın canlı yayında açıkladı: 10 gün önce Gelinim Mutfakta yarışmasından ayrıldım
11:06 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı Erdoğan arasa ona ne söylerdiniz?" sorusuna cevap
Kargolar artık drone'la taşınacak, pilot güzergah İstanbul-Eskişehir-Ankara olacak Kargolar artık drone'la taşınacak, pilot güzergah İstanbul-Eskişehir-Ankara olacak         
11:58
Sözleşmesi biten Arda Turan yeni mukavele imzalamayacak Sözleşmesi biten Arda Turan yeni mukavele imzalamayacak         
11:57
Son Dakika! Dolar 8,97 TL'nin üzerine çıkarak rekor tazeledi Son Dakika! Dolar 8,97 TL'nin üzerine çıkarak rekor tazeledi         
11:40
Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olmasıyla Altay, beklenenden fazla paraya satılabilir Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olmasıyla Altay, beklenenden fazla paraya satılabilir         
11:26
Eşini öldürüp tandırda yakan kadın, suçu kocasına attı: Şakağına av tüfeğini dayayıp zorla ateş ettirdi Eşini öldürüp tandırda yakan kadın, suçu kocasına attı: Şakağına av tüfeğini dayayıp zorla ateş ettirdi         
11:17
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı Erdoğan arasa ona ne söylerdiniz?" sorusuna cevap         
11:06
Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor         
10:38
Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş         
09:58
Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratacak sözler: Siyasi cinayetler konusunda kaygılarım var Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratacak sözler: Siyasi cinayetler konusunda kaygılarım var         
09:53
Apartmanın çatısında yangın çıktı, onlarca kişi sokağa çıkıp izledi Apartmanın çatısında yangın çıktı, onlarca kişi sokağa çıkıp izledi         
08:57
3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor 3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor         
08:55
Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi kazada hayatını kaybetti Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi kazada hayatını kaybetti         
07:31
Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti         
22:35
Ece Ronay'ın taciz iddialarının ardından Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sessizliğini bozdu Ece Ronay'ın taciz iddialarının ardından Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sessizliğini bozdu         
18:58
Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı         
16:27
"Satılmasın" diye vasiyet edilen otomobile gelen 130 bin liralık teklifi geri çeviremedi         
15:55
Armağan Çağlayan'ın Armağan Çağlayan'ın "Babanız ne iş yapıyor?" sorusuna Tamer Karadağlı'dan beklenmedik yanıt         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2021 12:11:34. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Kapaklı'ya yeni yaşam alanı kazandırılıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement