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Son dakika haberi: Kütahya'da orman yangını; 4 farklı noktada alevler büyüyor - Son Dakika

Son dakika haberi: Kütahya'da orman yangını; 4 farklı noktada alevler büyüyor

08.10.2021 18:50
Son dakika haberi: Kütahya'da orman yangını; 4 farklı noktada alevler büyüyor

Son dakika haberine göre KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kışlademirli köyü mevkiindeki ormanın 4 farklı noktasında yangın çıktı.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kışlademirli köyü mevkiindeki ormanın 4 farklı noktasında yangın çıktı. İhbar üzerine Orman İşletme Müdürlüklerine ait söndürme araçlarının yanı sıra alevlere 3 helikopterle de müdahale ediliyor.

Tavşanlı ilçesine bağlı Kışlademirli köyü mevkiindeki ormanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tren raylarına paralel olarak 4 farklı nokta da çıkan yangına ihbar üzerine Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ve Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince müdahale edildi. Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü'nce kiralanarak Eskişehir'e konuşlandırılan helikopterin de aralarında bulunduğu 3 helikopter alevlere yukardan müdahale ediyor.


Son dakika haberi: Kütahya'da orman yangını; 4 farklı noktada alevler büyüyor
Son dakika haberi: Kütahya'da orman yangını; 4 farklı noktada alevler büyüyor
Son dakika haberi: Kütahya'da orman yangını; 4 farklı noktada alevler büyüyor
Son dakika haberi: Kütahya'da orman yangını; 4 farklı noktada alevler büyüyor
Son dakika haberi: Kütahya'da orman yangını; 4 farklı noktada alevler büyüyor
Son dakika haberi: Kütahya'da orman yangını; 4 farklı noktada alevler büyüyor
Son dakika haberi: Kütahya'da orman yangını; 4 farklı noktada alevler büyüyor
Son dakika haberi: Kütahya'da orman yangını; 4 farklı noktada alevler büyüyor
Son dakika haberi: Kütahya'da orman yangını; 4 farklı noktada alevler büyüyor
Son dakika haberi: Kütahya'da orman yangını; 4 farklı noktada alevler büyüyor
Son dakika haberi: Kütahya'da orman yangını; 4 farklı noktada alevler büyüyor

Tavşanlı, Kütahya, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Kütahya'da orman yangını; 4 farklı noktada alevler büyüyor - Son Dakika


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