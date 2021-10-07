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Son dakika haberi! Şehit Tayfun Özköse'nin cenazesi memleketi Samsun'a getirildi - Son Dakika

Son dakika haberi! Şehit Tayfun Özköse'nin cenazesi memleketi Samsun'a getirildi

07.10.2021 17:41
Son dakika haberi! Şehit Tayfun Özköse'nin cenazesi memleketi Samsun'a getirildi

Gelen son dakika haberlerine göre Fırat Kalkanı harekat bölgesinde terör örgütünce düzenlenen saldırıda şehit olan Deniz Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse'nin cenazesi, uçakla memleketi Samsun'a getirildi.

Fırat Kalkanı harekat bölgesinde terör örgütünce düzenlenen saldırıda şehit olan Deniz Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse'nin cenazesi, uçakla memleketi Samsun'a getirildi.

Gaziantep'te düzenlenen askeri törenin ardından gönderilen şehidin cenazesi, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yakınları ile Samsun Valisi Zülkif Dağlı, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever'in de aralarında bulunduğu askeri ve mülki erkan tarafından karşıladı.

Vali Dağlı, şehidin annesi Saniye Özköse ve aile üyelerine başsağlığı diledi. Şehidin 12 yaşındaki kardeşi Arda ve 22 yaşındaki kız kardeşi Tuba Özköse de karşılama sırasında gözyaşı döktü. Baba Musa Özköse'nin ise yurt dışında çalıştığı belirtildi.

Şehit Özköse'nin cenazesi, uçaktan indirilip askerlerin omuzlarında bir süre taşındıktan sonra cenaze nakil aracına konuldu.

Saniye Özköse, evladının resmine ve tabutuna sarılarak, "Oğlum beni bırakıp gitme. Sen bana böyle mi sahip çıkacaktın, benim güzel oğlum." diyerek gözyaşı döktü.

Törenin ardından şehidin naaşı Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Şehidin cenazesi yarın Samsun'da toprağa verilecek.

Son dakika haberi! Şehit Tayfun Özköse'nin cenazesi memleketi Samsun'a getirildi

Samsun, Terör, Fırat, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Şehit Tayfun Özköse'nin cenazesi memleketi Samsun'a getirildi - Son Dakika


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