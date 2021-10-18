15 yaşındaki ağabeyi tarafından kazara vurulan çocuk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Babaları Ahmet A. ve diğer yakınları hüzne boğuldu.

Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Çarşak köyünde 15 yaşındaki R.A.'nın oynadığı silah kazayla ateş aldı. Silahtan çıkan mermi 13 yaşındaki kardeşi Resul A.'ya isabet etti. Ağır yaralanan çocuk, 112 ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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