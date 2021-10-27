D-100 Karayolunda zincirleme kaza: 3 yaralı - Son Dakika

MALTEPE, D-100 Karayolu Kartal istikametinde makas atarak ilerlediği öne sürülen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önündeki taksiye çarptı. Kaza yapan araçlara da arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 00.30 sıralarında D-100 Karayolu Maltepe mevkii Kartal istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kimliği henüz belirlenemeyen ve makas atarak ilerlediği öne sürülen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 RN 5162 plakalı otomobil, önünde ilerleyen 34 TCH 92 plakalı taksiye çarptı.

Taksi, çarpmanın şiddetiyle savrularak bariyerle çarparken aynı istikamette seyir halindeki 34 GR 3801 plakalı otomobil sürücüsünün kazayı geç fark etmesi üzerine duramayarak araçlara arkadan çarptı. Kazada taksi sürücüsü ve makas atan otomobilin sürücü ve yolcusu yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken tedbir amaçlı itfaiye ekibi de geldi. Yaralılar olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle D-100 Karayolu Kartal istikametinde uzun trafik kuyruğu oluştu.

Kazanın görgü tanığı bir taksi sürücüsü ise, "İki tane araç makas atarak Göztepe'den gelirken bizim taksiyi sıkıştırıyorlar ve zincirleme kaza oluyor. Taksici arkadaşımız şu an hastanede. Yaşayıp yaşamadığını bilmiyoruz. Durumu ağır şu an"" İfadelerini kullandı. Kazaya karışan araçlardan meydana gelen akaryakıt ve yağ sızıntıları için kumlama ekipleri tarafından çalışma yapıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- İstanbul