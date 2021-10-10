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Son dakika haberleri! Doğaseverler, Nemrut Krater Gölü çevresinde temizlik yaptı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Doğaseverler, Nemrut Krater Gölü çevresinde temizlik yaptı

10.10.2021 12:28

Son dakika haberi: Birçok ilden gelerek Bitlis'te buluşan doğaseverler, farkındalık oluşturmak amacıyla dünyanın ikinci Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nde çevre temizliği yaptı.

Birçok ilden gelerek Bitlis'te buluşan doğaseverler, farkındalık oluşturmak amacıyla dünyanın ikinci Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nde çevre temizliği yaptı.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan, doğal güzellikleri ve eşsiz manzarasıyla ilgi çeken krater gölü ve çevresinde etkinlik düzenlendi.

Bu kapsamda Tatvan Belediyesi ve Van Gölü Aktivistleri Derneği öncülüğünde bir araya gelen yaklaşık 70 doğasever, bölgede temizlik yaptı, bölgeye gelen ziyaretçileri çevreyi kirletmemeleri konusunda uyardı.

Bölgeden toplanan çöpler de Tatvan Belediyesi ekiplerince çöp kamyonuna yüklenerek bölgeden uzaklaştırıldı.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Genel Sekreteri Maşallah Özel, gazetecilere, "yeryüzü cenneti" olarak bilinen Nemrut Kalderası'nda temizlik çalışması yürüttüklerini söyledi.

Bölgenin en büyük değerinin korunması konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirten Özel, şöyle konuştu:

"Amacımız yeryüzü cenneti Nemrut Krater Gölü'nü gelecek nesillere en temiz haliyle bırakmak. 2022 yılında buranın UNESCO'ya dahil edilmesi için müracaat yapılacak. Biz de sivil toplum kuruluşları olarak bu farkındalığı oluşturup ziyaret edenlere yemyeşil bir doğa ile masmavi bir göl bırakmayı hedefliyoruz. Katılan tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Bu tür kirliliklerin olmaması için elimizden geleni yapacağız."

Son dakika haberleri! Doğaseverler, Nemrut Krater Gölü çevresinde temizlik yaptı
Son dakika haberleri! Doğaseverler, Nemrut Krater Gölü çevresinde temizlik yaptı
Son dakika haberleri! Doğaseverler, Nemrut Krater Gölü çevresinde temizlik yaptı
Son dakika haberleri! Doğaseverler, Nemrut Krater Gölü çevresinde temizlik yaptı
Son dakika haberleri! Doğaseverler, Nemrut Krater Gölü çevresinde temizlik yaptı

Tatvan Belediyesi, Türkiye, Bitlis, Nemrut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Doğaseverler, Nemrut Krater Gölü çevresinde temizlik yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Doğaseverler, Nemrut Krater Gölü çevresinde temizlik yaptı - Son Dakika
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