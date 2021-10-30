Kırşehir'de, silahlı kavgada dünürünü öldürüp 2 kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Çukurçayır Mahallesi'nde dün dünürler arasındaki silahlı kavgada A.Ç'yi (64) av tüfeğiyle öldürdüğü, eşi S.Ç. (62) ve kızı E.Ç'yi (41) yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan R.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye götürüldü.
Yaralıların hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan, hayatını kaybeden A.Ç. için Çukurçayır Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze, kılınan namazın ardından Hılla Mezarlığına defnedildi.
Kaynak: AA
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