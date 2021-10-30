Üye Girişi
Son dakika haberleri | Kırşehir'de dünürünü öldürüp 2 kişiyi yaralayan zanlı adliyede - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kırşehir'de dünürünü öldürüp 2 kişiyi yaralayan zanlı adliyede

30.10.2021 15:15
Son dakika haberleri | Kırşehir'de dünürünü öldürüp 2 kişiyi yaralayan zanlı adliyede

Son dakika haberlerine göre Kırşehir'de, silahlı kavgada dünürünü öldürüp 2 kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kırşehir'de, silahlı kavgada dünürünü öldürüp 2 kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Çukurçayır Mahallesi'nde dün dünürler arasındaki silahlı kavgada A.Ç'yi (64) av tüfeğiyle öldürdüğü, eşi S.Ç. (62) ve kızı E.Ç'yi (41) yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan R.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye götürüldü.

Yaralıların hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, hayatını kaybeden A.Ç. için Çukurçayır Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze, kılınan namazın ardından Hılla Mezarlığına defnedildi.

Çukurçayır, Kırşehir, Cenaze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kırşehir'de dünürünü öldürüp 2 kişiyi yaralayan zanlı adliyede - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı 15:12 Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı Gülşen konserinde 15 yaşındaki genç, kavga ettiği 17 yaşındaki kişi tarafından öldürüldü 15:02 Gülşen konserinde 15 yaşındaki genç, kavga ettiği 17 yaşındaki kişi tarafından öldürüldü G20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, tercüman olarak Fatima Gülhan Abushanab eşlik etti 14:56 G20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, tercüman olarak Fatima Gülhan Abushanab eşlik etti
Şarkıcı Serpil Benay'dan gündemi sarsacak itiraf: Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım 14:02 Şarkıcı Serpil Benay'dan gündemi sarsacak itiraf: Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım AK Parti'den asgari ücret ve emekli aylıklarıyla ilgili açıklama: İnsani yaşam seviyesine getireceğiz 13:38 AK Parti'den asgari ücret ve emekli aylıklarıyla ilgili açıklama: İnsani yaşam seviyesine getireceğiz Kılıçdaroğlu'nun adaylık sorusuna verdiği cevap çok konuşulacak: Olmaz demedim 13:28 Kılıçdaroğlu'nun adaylık sorusuna verdiği cevap çok konuşulacak: Olmaz demedim
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi törenine katıldı 12:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi törenine katıldı Küçük kız çocuğunun talebini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyi yetiştirmişsin 12:02 Küçük kız çocuğunun talebini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyi yetiştirmişsin

Son Dakika Haberleri
15:12 Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı
15:10 Eve tavuk kanadı siparişi eden kadın, gelen karşısında neye uğradığını şaşırdı
15:08 Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan
15:03 Bıçaklı kavgada yaralayan da yaralanan da kaçtı
15:01 Gülşen konserinde 15 yaşındaki genç, kavga ettiği 17 yaşındaki kişi tarafından öldürüldü
14:58 İzmir depreminde ikiz yeğenlerini kaybeden İclal Aydın'dan duygulandıran paylaşım
14:57 Duyanları tir tir titreten kesik başlı yarbay hikayesi hala gündemde
14:56 G20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, tercüman olarak Fatima Gülhan Abushanab eşlik etti
14:52 Galatasaray'a devre arasındaki ilk transfer
14:01 Şarkıcı Serpil Benay'dan gündemi sarsacak itiraf: Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım
Hatayspor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu! Sergen Yalçın'dan büyük sürpriz Hatayspor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu! Sergen Yalçın'dan büyük sürpriz         
15:14
Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan         
15:08
Duyanları tir tir titreten kesik başlı yarbay hikayesi hala gündemde Duyanları tir tir titreten kesik başlı yarbay hikayesi hala gündemde         
14:58
Galatasaray'a devre arasındaki ilk transfer Galatasaray'a devre arasındaki ilk transfer         
14:53
Şok'tan Rekabet Kurumu'nun kestiği cezalara açıklama: İtiraz edeceğiz Şok'tan Rekabet Kurumu'nun kestiği cezalara açıklama: İtiraz edeceğiz         
13:39
"Parkta ceset gömüyorlar" ihbarı ekipleri harekete geçirdi! Ölen köpeğini defnettiği ortaya çıktı         
13:32
Öztürk Yılmaz, Atatürk'ün kabri başında dua etmeyi unutunca ortaya ilginç görüntüler çıktı Öztürk Yılmaz, Atatürk'ün kabri başında dua etmeyi unutunca ortaya ilginç görüntüler çıktı         
13:20
Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı         
12:38
Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz gece yarısı tahliye oldu Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz gece yarısı tahliye oldu         
12:01
17 yaşındaki kız, Youtube'dan izlediği videolarla tek başına doğum yaptı 17 yaşındaki kız, Youtube'dan izlediği videolarla tek başına doğum yaptı         
11:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak         
11:53
958 milyon lira ceza kesilen BİM'den ilk açıklama: Haksız kararı yargıya taşıyacağız 958 milyon lira ceza kesilen BİM'den ilk açıklama: Haksız kararı yargıya taşıyacağız         
11:17
Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu         
09:29
AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu         
09:11
Siirt'te Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen kişi serbest bırakıldı         
09:05
Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı         
23:32
Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor         
19:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2021 15:20:19. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Kırşehir'de dünürünü öldürüp 2 kişiyi yaralayan zanlı adliyede - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement