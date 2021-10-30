Öte yandan, hayatını kaybeden A.Ç. için Çukurçayır Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Çukurçayır Mahallesi'nde dün dünürler arasındaki silahlı kavgada A.Ç'yi (64) av tüfeğiyle öldürdüğü, eşi S.Ç. (62) ve kızı E.Ç'yi (41) yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan R.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kırşehir 'de, silahlı kavgada dünürünü öldürüp 2 kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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