Üye Girişi
Son dakika haberleri... Manavgat'ta çıkan yangına 15 helikopter 3 uçak desteği - Son Dakika

Son dakika haberleri... Manavgat'ta çıkan yangına 15 helikopter 3 uçak desteği

26.10.2021 16:37
Son dakika haberleri... Manavgat'ta çıkan yangına 15 helikopter 3 uçak desteği

Son dakika 3. sayfa haberi... Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Taşağıl Cardak Mahallesi Çorak mevkiinde saat 13.30 sıralarında başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangınının kontrol altına alınması için çalışmalar bütün hızıyla sürüyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Taşağıl Cardak Mahallesi Çorak mevkiinde saat 13.30 sıralarında başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangınının kontrol altına alınması için çalışmalar bütün hızıyla sürüyor.

Bölgenin sarp arazi yapısına sahip olması nedeniyle ilk etapta havadan müdahale yapılan yangına, helikopterlerle indirilen kara ekipleri de müdahale etmeye başladı. Yangına Antalya'nın yanı sıra komşu il ve ilçelerden 15 helikopter ve 3 uçak müdahalede bulunurken, şu ana kadar 5 hektar dolayında alanın yandığı bildirildi. - ANTALYA

Son dakika haberleri... Manavgat'ta çıkan yangına 15 helikopter 3 uçak desteği
Son dakika haberleri... Manavgat'ta çıkan yangına 15 helikopter 3 uçak desteği

Manavgat, Taşağıl, Antalya, Uçak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Manavgat'ta çıkan yangına 15 helikopter 3 uçak desteği - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

150 yıl önce bir gurbetçi şehre getirildi! Almak için metrelerce kuyruk oluşuyor 17:27 150 yıl önce bir gurbetçi şehre getirildi! Almak için metrelerce kuyruk oluşuyor Kapalı konservenin içinden göz çıktı, görenler neye uğradığını şaşırdı 17:19 Kapalı konservenin içinden göz çıktı, görenler neye uğradığını şaşırdı Son Dakika: 11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı 17:18 Son Dakika: 11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Son Dakika! AK Parti'den Suriye-Irak tezkeresine 16:03 Son Dakika! AK Parti'den Suriye-Irak tezkeresine "Hayır" oyu verecek olan CHP'ye ilk tepki geldi Otomotiv sektörü zor durumda! Çin magnezyum sevkiyatını durdurdu, Avrupa'da stoklar bitmek üzere 15:55 Otomotiv sektörü zor durumda! Çin magnezyum sevkiyatını durdurdu, Avrupa'da stoklar bitmek üzere Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu 15:23 Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu
Lastikçi ustası patron, işten çıkmak isteyen çırağını acımadan hortumla dövdü 14:40 Lastikçi ustası patron, işten çıkmak isteyen çırağını acımadan hortumla dövdü Antarktika Buz Tabakası'nın erimesi hızlandı! Hollanda'da deniz seviyesinde 2 metrelik artış görülebilir 13:26 Antarktika Buz Tabakası'nın erimesi hızlandı! Hollanda'da deniz seviyesinde 2 metrelik artış görülebilir

Son Dakika Haberleri
17:19 Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti
17:19 Musa Eroğlu'nun 55 yıllık eşi son yolculuğuna uğurlandı
17:18 Kapalı konservenin içinden göz çıktı, görenler neye uğradığını şaşırdı
17:17 Son Dakika: 11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
17:16 Son dakika: Dün 44 kuruş zam gelen benzine bugün 28 kuruş daha zam geldi
16:06 Genç kadın sokakta göğsünden vurulmuş halde bulundu
16:03 Son Dakika! AK Parti'den Suriye-Irak tezkeresine "Hayır" oyu verecek olan CHP'ye ilk tepki geldi
16:01 Son dakika magazin haberleri!
15:55 Otomotiv sektörü zor durumda! Çin magnezyum sevkiyatını durdurdu, Avrupa'da stoklar bitmek üzere
15:51 Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme
TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe, Göztepe ve Sivasspor'u PFDK'ya sevk etti TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe, Göztepe ve Sivasspor'u PFDK'ya sevk etti         
17:33
Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti         
17:20
Musa Eroğlu'nun 55 yıllık eşi son yolculuğuna uğurlandı Musa Eroğlu'nun 55 yıllık eşi son yolculuğuna uğurlandı         
17:19
Son dakika: Dün 44 kuruş zam gelen benzine bugün 28 kuruş daha zam geldi Son dakika: Dün 44 kuruş zam gelen benzine bugün 28 kuruş daha zam geldi         
17:17
Son dakika magazin haberleri! Son dakika magazin haberleri!         
16:01
Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme         
15:51
Sosyal medyada Sosyal medyada "Kılıçdaroğlu adayını buldu" iddiası olay oldu: 2. Ekmeleddin mi geliyor?         
15:14
"Doğa manzaralı" diyerek bodrum katında yer alan, 12 metrekarelik daireye 1.250 lira kira istedi         
14:35
ORC Araştırma'nın patronundan dikkat çeken paylaşım: AK Parti'nin oy kaybı 10 puanın üzerinde ORC Araştırma'nın patronundan dikkat çeken paylaşım: AK Parti'nin oy kaybı 10 puanın üzerinde         
13:23
Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi         
13:02
Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu         
12:18
Edirnekapı Şehitliği'nde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları çileden çıkardı Edirnekapı Şehitliği'nde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları çileden çıkardı         
11:49
Tuba Büyüküstün, evladını kaybeden eski sevgilisi Sami Saydan'ı yalnız bırakmadı Tuba Büyüküstün, evladını kaybeden eski sevgilisi Sami Saydan'ı yalnız bırakmadı         
11:45
1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü         
10:41
Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi         
10:32
WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak         
08:59
Güntekin Onay'dan tarihi gaf! Canlı yayında skandalın eşiğinden dönüldü Güntekin Onay'dan tarihi gaf! Canlı yayında skandalın eşiğinden dönüldü         
23:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2021 17:42:30. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Manavgat'ta çıkan yangına 15 helikopter 3 uçak desteği - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement