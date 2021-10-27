Son dakika haberleri: Niğde'de traktörle patates sökme makinesi arasında sıkışan kişi öldü - Son Dakika

Niğde'de traktörle patates sökme makinesi arasında kalan kişi yaşamını yitirdi.
Çiftlik ilçesi Bozköy beldesindeki tarlasında patates söken Mustafa Altıparmak (51), traktörle patates sökme makinesinin arasına düşerek sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekipler, Altıparmak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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