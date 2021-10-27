Son dakika haberleri: Niğde'de traktörle patates sökme makinesi arasında sıkışan kişi öldü - Son Dakika

Cenaze, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Niğde 'de traktörle patates sökme makinesi arasında kalan kişi yaşamını yitirdi.

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