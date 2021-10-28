Üye Girişi
Son dakika haberleri: Selde yıkılıp yeniden inşa edilen Çatalzeytin Köprüsü'nü Bakan Karaismailoğlu ulaşıma açtı (2) - Son Dakika

Son dakika haberleri: Selde yıkılıp yeniden inşa edilen Çatalzeytin Köprüsü'nü Bakan Karaismailoğlu ulaşıma açtı (2)

28.10.2021 17:12
Son dakika haberleri: Selde yıkılıp yeniden inşa edilen Çatalzeytin Köprüsü'nü Bakan Karaismailoğlu ulaşıma açtı (2)

Son dakika haberi... 'SEL BÖLGESİNDE TOPYEKUN BİR MÜCADELE VERDİK'Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 11 Ağustos'ta selin vurduğu Sinop'un Türkeli ve Ayancık ilçelerini ziyaret etti.

'SEL BÖLGESİNDE TOPYEKUN BİR MÜCADELE VERDİK'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 11 Ağustos'ta selin vurduğu Sinop'un Türkeli ve Ayancık ilçelerini ziyaret etti. İncelemelerin ardından açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, "11 Ağustos'ta ülkemizin en büyük sel afetlerinden birini yaşadık. Sinop, Kastamonu ve Bartın'ı etkileyen sel afetlerinin sonrasında bölgede büyük bir sıkıntı oluştu. Devlet olarak afet devam ederken, bölgedeydik ve vatandaşımızın yanındaydık. Çok büyük zorlukları aştık, afetin ilk gününde vatandaşlarımızla birlikte bu zorlukların üstesinden geldik, ihtiyaçları hemen giderdik. Burada topyekun bir mücadele verdik. Devlet ve millet olarak çok büyük işlerin üstesinden geldik. Afetin etkilerini ortadan kaldırmıştık, hayat normale dönmüştü, kalıcı projelerimizi de bitirdik artık onların imalatlarını yapmaya başladık. 52 gün süren bir çalışmanın ardından 90 metre uzunluğundaki Türkeli -Çatalzeytin Bağlantı Köprüsü'nün açılışını gerçekleştirdik. Böyle olası afet durumlarından çok az ya da hiç etkilenmeyecek çok daha güçlü, kapasitesi çok daha büyük olan bir köprüyü hizmete aldık. Bu afet sonrası yaptığımız ilk kalıcı eserimizdi. Ayancık'ta bulunan 2 köprü afet nedeniyle yıkılmıştı, geçici bir köprü yapılmıştı. Artık burada da kalıcı projeleri tamamladık ve imalatları devam ediyor. Otogar Köprüsü'nü 20 gün içinde tamamlamayı hedefliyoruz. Bölgedeki yollar için ihaleleri tamamladık ve işlere başladık, hummalı bir çalışma var. Bölgede işlerimiz bitene kadar bir ayağımız burada olacak" diye konuştu.ÜEsra AKSU/SİNOP,


Ayancık, Türkeli, Sinop, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Selde yıkılıp yeniden inşa edilen Çatalzeytin Köprüsü'nü Bakan Karaismailoğlu ulaşıma açtı (2) - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye'ye uygulanan silah ambargosu Kanadalı şirketi batırdı 17:06 Türkiye'ye uygulanan silah ambargosu Kanadalı şirketi batırdı Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi kesince Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah 17:04 Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi kesince Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah Fenerbahçe'den eski yönetici Mahmut Uslu'ya taraftarın tepkisini çeken gönderme 16:58 Fenerbahçe'den eski yönetici Mahmut Uslu'ya taraftarın tepkisini çeken gönderme
Jose Mourinho'nun stat merdivenlerinde yemek yediği paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu 16:11 Jose Mourinho'nun stat merdivenlerinde yemek yediği paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçını kesti, hayranları gözlerine inanamıyor 15:59 Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçını kesti, hayranları gözlerine inanamıyor Erdoğan ihale için tarih verdi: Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi kuracağız 15:56 Erdoğan ihale için tarih verdi: Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi kuracağız
Yargıtay'dan örnek fazla mesai kararı: Çalışanın bilgisayar açılış kapanış saatlerine bakılmalı 14:56 Yargıtay'dan örnek fazla mesai kararı: Çalışanın bilgisayar açılış kapanış saatlerine bakılmalı 5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor 14:50 5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor

Son Dakika Haberleri
17:04 İkranur cinayetinde amcaya yaş indirimiyle 11 yıl hapis, halaya iyi halden tahliye kararı verildi! Acılı aile yıkıldı
16:59 Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü
16:57 Fenerbahçe'den eski yönetici Mahmut Uslu'ya taraftarın tepkisini çeken gönderme
16:12 Kadir Gecesi'nde secde ettiği söylenen dut ağacının hikayesi, duyan herkesi şaşırtıyor
16:10 Jose Mourinho'nun stat merdivenlerinde yemek yediği paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
15:59 Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçını kesti, hayranları gözlerine inanamıyor
15:57 Berdan Mardini'den evlilik dışı çocuk yapan kadından gündem olacak iddia: Yasaklı madde kullanıyor
15:55 Erdoğan ihale için tarih verdi: Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi kuracağız
15:33 Liverpool'un yıldızı Salah okul müfredatına girdi! Öğrencilere ders olarak anlatılacak
15:08 Anaokullarındaki karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü
Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'tan itibaren başlıyor: Takmayana 846 TL cezası var Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'tan itibaren başlıyor: Takmayana 846 TL cezası var         
17:07
İkranur cinayetinde amcaya yaş indirimiyle 11 yıl hapis, halaya iyi halden tahliye kararı verildi! Acılı aile yıkıldı İkranur cinayetinde amcaya yaş indirimiyle 11 yıl hapis, halaya iyi halden tahliye kararı verildi! Acılı aile yıkıldı         
17:04
Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü         
16:59
Jandarma, intihar girişiminde bulunan kadını kurtardı! O anlar saniye saniye kamerada Jandarma, intihar girişiminde bulunan kadını kurtardı! O anlar saniye saniye kamerada         
16:14
Şebnem'i 12 yerinden bıçaklayıp Şebnem'i 12 yerinden bıçaklayıp "Hatırlamıyorum" diyen caninin, ifadesi ortaya çıktı: Kıskandığı için kavga ediyorduk         
16:09
Berdan Mardini'den evlilik dışı çocuk yapan kadından gündem olacak iddia: Yasaklı madde kullanıyor Berdan Mardini'den evlilik dışı çocuk yapan kadından gündem olacak iddia: Yasaklı madde kullanıyor         
15:58
Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı         
15:12
Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı         
14:54
İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu ulaşım ücretsiz olacak İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu ulaşım ücretsiz olacak         
14:31
"Muz yeme" paylaşımlarıyla ilgili 11 Suriye uyruklu şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı         
13:58
15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor 15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor         
13:26
Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme         
12:29
Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor         
12:19
5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler         
10:34
Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü         
10:15
Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz         
10:01
Teknolojiden uzak kalmamak için dağda kendi elektriğini üretiyor Teknolojiden uzak kalmamak için dağda kendi elektriğini üretiyor         
09:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2021 17:18:11. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Selde yıkılıp yeniden inşa edilen Çatalzeytin Köprüsü'nü Bakan Karaismailoğlu ulaşıma açtı (2) - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement