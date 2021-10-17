Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen eşzamanlı operasyonda sınırdan para karşılığı mülteci geçiren 22 organizatör yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik Suriye sınırında yer alan Harran, Ceylanpınar ve Akçakale ilçelerine operasyon düzenledi. Suriye'den Türkiye'ye bin ile 3 bin dolar karşılığı göçmen geçiren şahıslara yönelik düzenlenen eşzamanlı operasyonda 22 organizatör yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA