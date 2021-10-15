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Son dakika haber | ZONGULDAK - Uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber | ZONGULDAK - Uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı

15.10.2021 13:03

Edinilen son dakika haberine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Fiziki ve teknik takip sonucu ilçe genelinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Son dakika haber | ZONGULDAK - Uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı
Son dakika haber | ZONGULDAK - Uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı
Son dakika haber | ZONGULDAK - Uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı
Son dakika haber | ZONGULDAK - Uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı
Son dakika haber | ZONGULDAK - Uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı
Son dakika haber | ZONGULDAK - Uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı
Son dakika haber | ZONGULDAK - Uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı
Son dakika haber | ZONGULDAK - Uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı
Son dakika haber | ZONGULDAK - Uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı
Son dakika haber | ZONGULDAK - Uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı
Son dakika haber | ZONGULDAK - Uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı
Son dakika haber | ZONGULDAK - Uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı
Son dakika haber | ZONGULDAK - Uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı
Son dakika haber | ZONGULDAK - Uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı
Son dakika haber | ZONGULDAK - Uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Zonguldak, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | ZONGULDAK - Uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | ZONGULDAK - Uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı - Son Dakika
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