Son dakika! JANDARMADAN HELİKOPTERLİ TRAFİK DENETİMİ - Son Dakika

İZMİR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından helikopter destekli trafik denetimi yapıldı. Kuralları ihlal eden 16 sürücüye 21 bin 527 TL idari para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri helikopter destekli trafik denetimlerini Kemalpaşa, Bayındır, Tire ve Selçuk ilçelerinde yaptı. Denetimlerde sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleyen, tehlikeli şerit değiştiren, makas atan, hatalı sollama yapan, öndeki araçları yakından takip eden, yolda kurallara aykırı biçimde park eden ve duran araç sürücüleri tek tek tespit edildi. Kural ihlali yapan sürücüler, karayolunda denetim yapan ekiplere bildirildi. Denetim sırasında durdurulan bu sürücülere ceza kesildi. Aydın Jandarma Filo Komutanlığına bağlı skorsky helikopterden çeşitli ihlalleri tespit edilen 16 sürücüye 21 bin 527 TL idari para cezası kesildi.