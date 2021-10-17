Son dakika! Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Akçakale karayolunun 38'inci kilometresinde yaşandı. Abdullah A. idaresindeki 63 NA 868 plakalı otomobil, Halil S. yönetimindeki 06 RFP 63 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Abdullah A., Halil S., Şevval S. ve Halil Sağ yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Halil Sağ, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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