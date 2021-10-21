Sülüklü Göl'de sonbaharın renkleri drone ile görüntülendi - Son Dakika

Bolu'da doğa tutkunlarının uğrak noktası Sülüklü Göl, sonbaharda ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor.

Mudurnu ilçesine 50 kilometre uzaklıkta bulunan göl

Mudurnu'ya bağlı Tavşansuyu köyü mevkinde tektonik hareketler sonucu heyelan set gölü olan ve yaklaşık 1200 rakımda yer alan Sülüklü Göl, çevresinde bulunan ağaçların sarı, kahverengi ve yeşil tonlarının oluşturduğu renklerle renk cümbüşünü yaşıyor.

Ağaçlardan dökülen yapraklarda gölün doğal güzelliğine bir başka güzellik katıyor. Doğanın göle yansıyan manzarası adete insanı büyülüyor.

Yurt içinden günübirlik tatil için Sülüklü Göl'e gelenler, çadır kamp alanlarında çadır kurarak kamp yapıyor, piknik alanlarında piknik yapabiliyor, göl çevresinde doğa ile baş başa kuş sesleri eşliğinde yürüyüş yapabilmekte ve insanı adeta büyüleyen manzarayı cep telefonları ile çekerek ölümsüzleştiriyor ve hatıra fotoğrafları çektiriyor.

Sülüklü Göl'ün eşsiz manzarası drone ile havadan görüntülendi.