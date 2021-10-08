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Suşehri'nde geleneksel Türk okçuluğu kursu düzenlendi - Son Dakika

Suşehri'nde geleneksel Türk okçuluğu kursu düzenlendi

08.10.2021 16:36
Suşehri'nde geleneksel Türk okçuluğu kursu düzenlendi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, geleneksel Türk okçuluğunu gelecek nesillere sevdirmek ve bu alanda başarılı sporcular yetiştirmek amacıyla kurs düzenlendi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, geleneksel Türk okçuluğunu gelecek nesillere sevdirmek ve bu alanda başarılı sporcular yetiştirmek amacıyla kurs düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde açılan kurs yoğun ilgi gördü.

Yaklaşık 50 kursiyerler, eğitmen Ahmet Çakır eşlinde uygulamalı eğitim alıyor.

Kursiyerlere, duruş, okun takılması, kiriş ve kabzanın tutuluşu, çekiş öncesi pozisyon, tam çekiş, nişan alma, bırakış ve hedefi vurma gibi bütün aşamalar öğretiliyor.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Suat Yüksel, il müdürlükleri ve kaymakamlığın destekleriyle Suşehri'nde spor alanında birçok ilklere imza attıklarını belirterek, ilçede farklı spor dallarından milli sporcuların yetişmesini hedeflediklerini söyledi.

Suşehri Gençlik Merkezi Müdürü Murat Zorlu ise, geleneksel Türk okçuluğunun, Türk milletinin geçmişinden gelen bir spor dalı olduğuna dikkati çekerek, "Bu spor sayesinde çocuklarımızın fiziksel, zihinsel, kişisel gelişimlerine de destek oluyoruz." dedi.

Suşehri'nde geleneksel Türk okçuluğu kursu düzenlendi
Suşehri'nde geleneksel Türk okçuluğu kursu düzenlendi
Suşehri'nde geleneksel Türk okçuluğu kursu düzenlendi

Hisarcık, Suşehri, Sivas, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suşehri'nde geleneksel Türk okçuluğu kursu düzenlendi - Son Dakika


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