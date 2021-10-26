Üye Girişi
Suyu aşırı çekilen Beyşehir Gölü, kış yağışlarını bekliyor - Son Dakika

Suyu aşırı çekilen Beyşehir Gölü, kış yağışlarını bekliyor

26.10.2021 11:17
Suyu aşırı çekilen Beyşehir Gölü, kış yağışlarını bekliyor

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan ve kuraklığa bağlı olarak suları onlarca metre çekilen Beyşehir Gölü, eski günlerine kavuşabilmek için yağışlı dönemin gelmesini bekliyor.

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan ve kuraklığa bağlı olarak suları onlarca metre çekilen Beyşehir Gölü, eski günlerine kavuşabilmek için yağışlı dönemin gelmesini bekliyor.

Bu yıl yaşanan şiddetli kuraklığın su kaynaklarını da kuruttuğu Beyşehir Gölü'nde, su seviyesi önemli ölçüde düştü.

Suyun gözle görülür şekilde çekildiği göl kıyılarında toprak yüzeyi görünmeye başlarken, suyun olmadığı kıyı kesimler insan boyunu aşan saz ve kamışlarla kaplandı. Bazı alanlarda ise göze hoş gelmeyen bataklık ve balçık görüntüleri oluştu. Sığlaşan su yüzeyinde renk değişimleri görülmeye başlandı.

Balıkçı limanlarında suların geriye doğru çekilmesi avcıları da olumsuz etkiledi. Balıkçılar artık iskeleye bağladıkları teknelerini daha açıklara doğru götürmek durumunda kaldı.

Beyşehir Birliği, Göl, Çevre ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Bekir Sami Tan, AA muhabirine, Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nün büyük nimet olduğunu söyledi.

Bu nimeti yeterince koruyamamış olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını ifade eden Tan, "Göl bitti, tükendi, kurudu. Cenab-ı Allah bu sene yağış verirse, kar, yağmur belki o zaman gölün su seviyesi eski haline gelir diye umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Göl suları Beyşehir merkezinden sürekli uzaklaşıyor"

Tan, bu yıl kış döneminde de yeterli yağışlar olmazsa Beyşehir Gölü'nün akıbetinden endişe etmeye başlayacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Göl zaten o eski güzelliğini, özelliğini yitirdi. Kıyılarda sular her geçen gün çekiliyor. Göl suları Beyşehir merkezinden sürekli uzaklaşıyor. Göl havzasının her tarafında aynı manzara yaşanıyor. Eskiden kıyılardaki karayı görmek mümkün değildi. Sularla kaplı olan yerlerde şimdi kara görüntüleri çıktı. Mini mini adacıklar görülüyor. Biz bu durumdan çok tedirgin oluyoruz. Vatandaşlarımız da bizi 'gölle ilgilenmiyorsunuz' diye sürekli eleştiriyor ama biz dernek olarak elimizden geldiğince sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Özellikle tarımsal sulamanın su israf edilmeden yapılması yönünde çağrılarda bulunuyoruz, tedbir alınmasını istiyoruz. Fakat, maalesef bu çağrılarımıza kulak verilmiyor."

Beyşehir Gölü'nün uzun yıllar önce en derin yerinin 15 metrenin üzerinde olduğunu artık gölün hiçbir yerinde bu derinliği görmenin mümkün olmadığını anlatan Tan, bu yıl da derinliğin 2-3 metre daha azaldığını düşündüklerini bildirdi.

"Gölü besleyen su kaynakları kurudu"

Kuraklık nedeniyle dağlardaki çeşmelerin, Beyşehir Gölü etrafına yapılan baraj ve göletlerin dahi kuruduğunu belirten Tan, şöyle devam etti:

"Beyşehir Gölü'nü besleyen su kaynakları kurudu. Gölün gelirleri olmayınca, aşırı kuraklık sebebiyle gölden hoyratça tarımsal sulama yapılmaya başlanıp, bunun yanı sıra yaz döneminde buharlaşma kayıpları da artınca Beyşehir Gölü maalesef bu hale geldi. Beyşehir Gölü nadir olarak suyu içilebilen, Beyşehir insanının evlerinde kullanabildiği çok önemli bir tatlı su kaynağı. Bunu bitirmememiz, çok tasarruflu kullanmamız lazım. Susuz hayat olmaz, bu suyun, gölün kıymetini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Kıyılardan karşıya baktığımız zaman su kuşlarının olduğu yerlerde görünen bir bardak su var, bu iki bardak değil artık. Gölün eski hallerini bildiğimiz için bu manzarayı gördüğümüzde karamsar oluyoruz. Eğer, bu yıl yeterli kış yağışları olmazsa Beyşehir Gölü'nü artık rüyalarımızda görmeye başlayacağız. Onun için Allah'a bol yağış vermesi için dua ediyoruz."

Tan, Beyşehir Gölü'nün sorununun su seviyesinin düşmesi ile birlikte artan kirlilik sorunu olduğunu da vurgularken, özellikle tarım ilaçlarının göle karışmasının çok tehlikeli olduğuna dikkati çekti.

Beyşehir Gölü, Sami Tan, Türkiye, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suyu aşırı çekilen Beyşehir Gölü, kış yağışlarını bekliyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ozan Tufan güzel haberi verdi! Milli futbolcu baba oluyor 11:15 Ozan Tufan güzel haberi verdi! Milli futbolcu baba oluyor 100 bin lira değerindeki pırlantaları çalınan avukat, hırsızı bulduğuna sevinemedi 11:03 100 bin lira değerindeki pırlantaları çalınan avukat, hırsızı bulduğuna sevinemedi Kar sebebiyle yolda kalan sürücülerin yardımına gazeteciler yetişti 10:55 Kar sebebiyle yolda kalan sürücülerin yardımına gazeteciler yetişti
Gelinim Mutfakta'ya Songül Karlı yerine Safiye Soyman geldi 10:45 Gelinim Mutfakta'ya Songül Karlı yerine Safiye Soyman geldi 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü 10:41 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü Kıskanç kadının yaptıkları bu kadarda olmaz dedirtti! Takip edildiğini öğrenen koca soluğu mahkemede aldı 10:04 Kıskanç kadının yaptıkları bu kadarda olmaz dedirtti! Takip edildiğini öğrenen koca soluğu mahkemede aldı
Canlı yayında ciddi kavga! Futbol yorumcuları birbirine girdi, bardaklar havada uçuştu 09:29 Canlı yayında ciddi kavga! Futbol yorumcuları birbirine girdi, bardaklar havada uçuştu WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak 08:59 WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak

Son Dakika Haberleri
11:17 Muhalefete yakınlığıyla tanınan isimden merak yaratan iddia: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayını buldu, öğrenince şok geçirdim
11:15 Ozan Tufan güzel haberi verdi! Milli futbolcu baba oluyor
11:07 9 liraya doğru ilerliyor! Dün 44 kuruş zam gelen benzine 28 kuruş daha zam yolda
11:02 İstanbul Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı! Araçlar detaylı aranıyor
11:02 100 bin lira değerindeki pırlantaları çalınan avukat, hırsızı bulduğuna sevinemedi
10:46 İşte en güncel göç istatistikleri! Türkiye'de geçici koruma altındaki 3 milyondan fazla Suriyeli, 10 ilde yaşıyor
10:45 Gelinim Mutfakta'ya Songül Karlı yerine Safiye Soyman geldi
10:43 Akaryakıtta eşel mobil sistem 2022'de de devam edecek! Fiyat artışını bir kısmı ÖTV'den karşılanacak
10:41 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü
10:31 Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi
Muhalefete yakınlığıyla tanınan isimden merak yaratan iddia: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayını buldu, öğrenince şok geçirdim Muhalefete yakınlığıyla tanınan isimden merak yaratan iddia: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayını buldu, öğrenince şok geçirdim         
11:17
9 liraya doğru ilerliyor! Dün 44 kuruş zam gelen benzine 28 kuruş daha zam yolda 9 liraya doğru ilerliyor! Dün 44 kuruş zam gelen benzine 28 kuruş daha zam yolda         
11:07
İstanbul Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı! Araçlar detaylı aranıyor İstanbul Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı! Araçlar detaylı aranıyor         
11:03
İşte en güncel göç istatistikleri! Türkiye'de geçici koruma altındaki 3 milyondan fazla Suriyeli, 10 ilde yaşıyor İşte en güncel göç istatistikleri! Türkiye'de geçici koruma altındaki 3 milyondan fazla Suriyeli, 10 ilde yaşıyor         
10:47
Akaryakıtta eşel mobil sistem 2022'de de devam edecek! Fiyat artışını bir kısmı ÖTV'den karşılanacak Akaryakıtta eşel mobil sistem 2022'de de devam edecek! Fiyat artışını bir kısmı ÖTV'den karşılanacak         
10:43
Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi         
10:32
Son Dakika: ABD, krizi sürdürmekte kararlı! Erdoğan'ın sözlerine Son Dakika: ABD, krizi sürdürmekte kararlı! Erdoğan'ın sözlerine "not edildi" deyip Kavala açıklamasını tekrarladılar         
09:50
Yeni vergi paketi yürürlüğe sokuldu! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi Yeni vergi paketi yürürlüğe sokuldu! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi         
09:06
Fatih Terim'i çılgına çeviren olay! Isınmaya gitmeyen futbolcularına fena patladı Fatih Terim'i çılgına çeviren olay! Isınmaya gitmeyen futbolcularına fena patladı         
00:23
Esra Ceyhan'dan Bergüzar Korel'e sert Squid Game tepkisi: Oynadığın diziyi ne çabuk unuttun Esra Ceyhan'dan Bergüzar Korel'e sert Squid Game tepkisi: Oynadığın diziyi ne çabuk unuttun         
00:09
Güntekin Onay'dan tarihi gaf! Canlı yayında skandalın eşiğinden dönüldü Güntekin Onay'dan tarihi gaf! Canlı yayında skandalın eşiğinden dönüldü         
23:17
Derbi bitti ama G.Saraylılar bir pozisyonda takılı kaldı! Mostafa Mohamed takımda istenmiyor Derbi bitti ama G.Saraylılar bir pozisyonda takılı kaldı! Mostafa Mohamed takımda istenmiyor         
22:36
Düğün sonrası eğlencesinde Düğün sonrası eğlencesinde "Neden hesabı sen ödedin?" tartışması damadın vurulmasıyla sonuçlandı         
19:03
Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında "Çocuk benden değil" diyen adam haklı çıktı         
18:45
Halı yıkamaya götürülen halıdan 40 bin TL'lik altın çıktı Halı yıkamaya götürülen halıdan 40 bin TL'lik altın çıktı         
17:29
Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti         
16:50
Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı         
16:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2021 11:22:20. #1.11#
SON DAKİKA: Suyu aşırı çekilen Beyşehir Gölü, kış yağışlarını bekliyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement