'Tarihi eser' bulmak için evinde kaçak kazı yaptı, suçüstü yakalandı - Son Dakika

NİĞDE'de jandarma ekipleri, evinde 'tarihi eser' bulma amacıyla kaçak kazı yaptığı belirlenen İ.A.'yı (35) suçüstü yakaladı. Yapılan çalışmada evin bir odasında 9 metre derinliğinde kuyu açıldığı belirlendi.

Niğde Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçeye bağlı Edikli Mahallesi'ndeki bir evde tarihi eser aramak amaçlı kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Söz konusu adrese baskın yapan ekipler, evin içerisinde yaklaşık 9 metre derinliğinde kuyu açtığı belirlenen İ.A.'yı suçüstü yakaladı. Evde yapılan aramalarda kazı için kullanılan beton kırma makinesi, gaz maskesi, havalandırma motoru ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.A., sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.