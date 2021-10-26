TARIM VE ORMAN BAKAN YARDIMCISI 2021 YILINDA İSTANBUL'DA 191 BİN 795 GIDA DENETİMİ YAPILDI - Son Dakika

TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Gıda Denetim Seferberliği'ne katılan Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, 2021 yılında bugüne kadar 191 bin 795 denetim yapılmıştır. Sene sonuna kadar geçen seneki yaptığımız denetim sayısını aşmayı hedefliyoruz dedi.

Kamuoyunu ve işletmeleri bilgilendirmek, gerekli durumlarda yasal işlem uygulamak amacıyla Gıda Denetim Seferberliği Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatıldı. Bahçelievler'de bir et entegre tesisine yapılan Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı katıldı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Karaca ve Bahçelievler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Levent bakan yardımcısına eşlik etti. Denetimlerde gıdaların depolandığı soğuk hava dolapları, personellerin kullandığı malzemeler, personellerin kıyafetleri, hijyen kuralları gibi çok sayıda unsur kontrol edildi. Gıda malzemelerinden alınan numuneler gıda analiz laboratuvarlarına gönderildi. Laboratuvardan gelen sonuca gıda üretim tesislerinin üretim uygunluğuna karar verilecek. Aynı zamanda gıda üretim tesislerinde tespit edilen olumsuzluk olursa işletmeye bildirilerek 45 gün süre verilecek. İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Karaca ve Bahçelievler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Levent et entegre tesisi denetimi tamamladıktan sonra, Bahçelievler'de bulunan bir fırını denetledi. İl Müdürü tarafından bizzat tespit edilen üretim alanlarındaki deformasyon, gıda tüketim ürünlerinin yanlış konumlandırılması gibi olumsuzluklar işletmeye bildirilerek, bu olumsuzlukların düzeltilmesi için 45 gün süre verildi. İl Tarım Müdürü zaman zaman görevlileri dikkate almaları gereken esaslar konusunda uyardı.

Akif Özkaldı, Gıda güvenliği konusunda tek yetkili bakanlık Tarım ve Orman Bakanlığı'dır. Temel hedefimiz tüketici sağlığını en üst düzeyde korumaktır. Bu hedef doğrultusunda, tarladan, çiftlikten sofraya kadar gıda zincirinin bütün aşamalarında yılın her gününde aralıksız yapıyoruz. Toplam 7 bin 300 Kontrol görevlisiyle denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. 41 kamu laboratuvarı 104 özel gıda kontrol laboratuvarı ile aldığımız numuneler ile gıda analizleri yapılmaktadır. İstanbul ilinde genel bir bilgi verecek olursak gıda denetimleri konusunda çok güçlü bir altyapıya sahibiz. İstanbul'da 760 kontrol görevlisi ile, 1 kamu gıda laboratuvarı,29 da özel gıda kontrol laboratuvarı ile bütün bu analizleri kamu özel gerçekleştiriyoruz dedi.

BU YIL İSTANBUL'DA 191 BİN 795 DENETİM YAPILDI

Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı Türkiye genelinde gıda üretim, gıda satış, toplu tüketim yeri olmak üzere toplamda 720 binin üzerinde tesis var. İstanbul ilindeyse bu rakam 126 bin. 2019 yılında 1 milyon 216 bin gıda denetimi yapılmıştır. 2020'deyse pandemiye rağmen gıda işletmelerine 1 milyon 357 bin denetim gerçekleştirilmiştir. İstanbul'da 2019'da 226 bin 384 2020 yılında ise 217 bin 538 bin denetim yapıldı. 2021 yılında bugüne kadar 191 bin 795 denetim yapılmıştır. Sene sonuna kadar geçen seneki yaptığımız denetim sayısını aşmayı hedefliyoruz. En iyi denetçi tüketicinin kendisidir. Kanun kapsamında, taklit ve tağşiş yapan gıda işletmecilerine 50 bin liradan 2 milyon liraya kadar idari para cezası, hapis cezası, adli para cezası ve gıda sektörü faaliyetlerinden tamamen men cezaları var diye konuştu.

HAMMADDE KABULÜNDEN SON ÇIKIŞA KADAR KONTROL EDİYORUZ

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca 'Denetimlerde üretimin bütün proseslerini hammadde kabulünden başlayarak son çıkış noktasına kadar neler yapıyorlar onları kontrol ediyoruz. Et nereden gelmiş, sağlık raporu var mı, ne kadar depoya girmiş bunların tamamını kontrol ediyoruz. Bir de numuneler alıyoruz ürünlerden, numunelerde histolojik, mikrobiyolojik ve serolojik olarak teste tabi tutacağız dedi.