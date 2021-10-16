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Teksas'ta silahlı saldırgan 1 polisi öldürdü, 2'sini yaraladı - Son Dakika

Teksas'ta silahlı saldırgan 1 polisi öldürdü, 2'sini yaraladı

16.10.2021 18:19
Teksas'ta silahlı saldırgan 1 polisi öldürdü, 2'sini yaraladı

NEW ABD'nin Teksas eyaletinde, silahlı saldırgan görevi başındaki 3 polis memuruna ateş açarak birinin ölümüne ikisinin yaralanmasına sebep oldu.

NEW ABD'nin Teksas eyaletinde, silahlı saldırgan görevi başındaki 3 polis memuruna ateş açarak birinin ölümüne ikisinin yaralanmasına sebep oldu.

Houston kentinde bir zanlıyı tutuklamaya çalışan 3 polis memuruna gece karanlığında nerede olduğu tespit edilemeyen saldırgan tarafından açılan ateş sonucu polislerden biri olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan iki polis hastaneye kaldırıldı.

Houston Polis Şefi Yardımcısı James Jones, basına yaptığı açıklamada, saldırıyla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını ancak bu kişinin şüpheli mi yoksa tanık mı olduğunun net olmadığını söyledi.

Jones, bir eğlence mekanının önünde hırsızlıkla ilgili bir zanlıyı tutuklamaya çalıştıkları esnada pusuya düşürülen aynı karakolda görevli 3 polisin sırtından kurşunlandığı belirtti.

Polis memurlarına ateş açan saldırganın 20'li yaşlarda bir genç olduğunun düşünüldüğü kaydedildi.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Houston, Teksas, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Teksas'ta silahlı saldırgan 1 polisi öldürdü, 2'sini yaraladı - Son Dakika


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