TERS YÖNE GİREN OTOMOBİL, 3 OTOMOBİLE ÇARPTI: 4 YARALI - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, ters yöne giren otomobilin 3 otomobille çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında İnegöl İlçesi Bursa- Ankara Karayolu Şehitler Mahallesi kavşağında meydana geldi. Şehitler kavşağında ters yöne giren Ali Koca (73) yönetimindeki 26 AB 101 plakalı otomobil, İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan Kadir Kader (35) yönetimindeki 55 TH 451 plakalı otomobille, ardından Erol Arıoğlu (65) yönetimindeki 16 AHL 159 plakalı otomobille ve son olarak Engin Kılıç'ın (42) kullandığı 16 AEE 556 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobillerde Ali Koca, eşi Şükran Koca (70), Erol Arıoğlu ve eşi Fatma Arıoğlu (62), yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından trafiğe kapanan yol, otomobillerin çekilmesiyle tekrar açıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.