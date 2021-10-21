Tunus Cumhurbaşkanı Said yeni bir ulusal diyalog başlatacaklarını açıkladı - Son Dakika

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, gençlerin katılacağı ve ülkedeki siyasi sistemin ele alınacağı yeni bir ulusal diyalog başlatılacağını söyledi.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Said, Kartaca Sarayı'nda düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında konuştu.

Hükümetin, ekonomik ve sosyal sorunların çözümü için gereken iradeye sahip olduğunu kaydeden Said, gençlerin de katılacağı, öncekilerden farklı, şeffaf ve samimi bir ulusal diyalog başlatacaklarını ifade etti.

Ulusal diyalogda siyasi ve seçim sisteminin ele alınacağını dile getiren Said, diyalogun belli bir zaman dilimi içinde, yeni düşünce ve formüller çerçevesinde gerçekleşeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Said, "halkın parasını çalan ve vicdanını satanların" diyaloga dahil edilmeyeceğini sözlerine ekledi.

Yasama ve yürütme yetkilerini devraldı

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinden sonra 22 Eylül'de yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımladı.

Yeni kararnamelerle cumhurbaşkanının yasama ve yürütme yetkisine yönelik olağanüstü düzenlemeler yapıldı ve yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedildi.

Cumhurbaşkanının yetkilerini genişleten kararnameler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tunus Cumhurbaşkanı'na Bakanlar Kurulu'nun görüşünü aldıktan sonra cumhurbaşkanlığı kararlarıyla "yasama metinleri" çıkarma yetkisi verildi.

Kararname uyarınca, Bakanlar Kurulu artık Meclise değil cumhurbaşkanına karşı sorumlu oldu. Cumhurbaşkanı, başbakanı atayabiliyor, kabine üyelerini, hükümetin siyasetini ve kararlarını belirleyebiliyor.