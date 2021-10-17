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Türk ticaret heyeti, BAE hükümet yetkilileriyle ticari ilişkilerin geliştirilmesini görüştü - Son Dakika

Türk ticaret heyeti, BAE hükümet yetkilileriyle ticari ilişkilerin geliştirilmesini görüştü

17.10.2021 12:37
Türk ticaret heyeti, BAE hükümet yetkilileriyle ticari ilişkilerin geliştirilmesini görüştü

Türk ticaret heyeti, Dubai'de düzenlenen Expo 2020 kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hükümet yetkilileriyle, gelecek dönemde emtia ticaret hacminin artırılması için iki ülke arasındaki ortak ticari ilişkilerin geliştirilmesini ele aldı.

Türk ticaret heyeti, Dubai'de düzenlenen Expo 2020 kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hükümet yetkilileriyle, gelecek dönemde emtia ticaret hacminin artırılması için iki ülke arasındaki ortak ticari ilişkilerin geliştirilmesini ele aldı.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, iki ülke yetkilileri, Dubai'de düzenlenen Expo 2020 kapsamında bir araya geldi.

BAE tarafından Dış Ticaret İşleri Devlet Bakanı Sani bin Ahmed ez-Zeyudi öncülüğünde hükümet ve özel sektör yetkililerden oluşan bir heyetin yer aldığı toplantıya, Türkiye tarafından ise Türkiye-BAE İş Konseyi Türk Tarafı Başkanı Tevfik Öz başkanlığındaki heyet katıldı.

Ortak öneme sahip iktisadi fırsatların çeşitlendirilmesi planlarının ele alındığı toplantıda, taraflar iki ülke arasında karşılıklı ticaret ve yatırımın geliştirilmesi ile ekonomik düzeyde iş birliğinin güçlendirilmesi için pratik adımlar atılması konusunda mutabık kaldı.

Toplantıda ayrıca ekonomik zorluklar ve bunlarla mücadelenin yolları ile ekonomik ve yatırım alanlarında yeni iş birliği seviyelerine ulaşılabilme imkanları tartışıldı.

Zeyudi, Türk heyete, devlet açısından stratejik etkiye sahip faaliyetler dışında şirketlerin yüzde 100 yabancı mülkiyetine izin verilerek, yatırımın serbestleştirilmesi başta olmak üzere BAE ekonomisinde tanık olunan gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Birleşik Arap Emirlikleri, Hükümet, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk ticaret heyeti, BAE hükümet yetkilileriyle ticari ilişkilerin geliştirilmesini görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk ticaret heyeti, BAE hükümet yetkilileriyle ticari ilişkilerin geliştirilmesini görüştü - Son Dakika
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