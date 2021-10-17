Tuzla'da kültür sanat sezonu Sevcan Orhan konseriyle açıldı - Son Dakika

Tuzla Belediyesi, 2021-2022 kültür sanat sezonuna 13 bin yıllık medeniyetin ayak izlerini taşıyan Anadolu'nun kadim hikayelerinin anlatıldığı "Nar-ı Aşk Anadolu" sergisi ve Sevcan Orhan konseriyle merhaba dedi.

Tuzla Belediyesi 2021-2022 kültür sanat sezonunu İdris Güllüce Kültür Merkezi'nde düzenlenen muhteşem programla açtı. Programa Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Tuzla Kaymakamı Ali Akça ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kültür sanat sezonu açılışında sanatçı Sevcan Orhan sevilen türkülerini seslendirirken, halk oyunları topluluğu da türkülere eşlik etti. Davetliler ise müzik ve dansın coşkusuna eşlik etti. Açılışta 'Dokunanlar Sergisi' isimli sergiyle birbirinden güzel dokuma yöresel kıyafetler, kumaşlar, resimler ve tablolar vatandaşlara sergilendi.

Törende konuşan Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, "Tuzla halkımızla beraber kültürel faaliyetlerde bulunacağız. Bugün sergisi özellikle de 12, 13 bin yıllık geçmişi olan Anadolu'dan hem eserlerle beraber, hem de temalarla birlikte değerli hocalarımızın katkılarıyla beraber sergiye ve güzel bir konserle beraber açılışımızı yapacağız. Ama biz biliyoruz ki gençlerimize ve tüm halkımızla beraber özellikle de kültür sanatta hem sergilerimizin, hem fuarlarımızın, hem etkinliklerimizi de tüm yıla yayarak bunu en iyi şekilde götürecek olan yine toplumumuzla birlik ve beraberlik içerisinde en güzel sosyal ve kültürel etkinliklerimizi birlikte gerçekleştireceğiz. Özellikle de kültürün tanımı açısından bakıldığında müzikte, sanatta, spor dahil olmak üzere işin içerisine katılacak olan bir medeniyetin kendi geçmişleriyle beraber gelenek, göreneklerini yaşatan ve bunu toplumuyla birlikte yaşatıp Mevlana'nın ifade ettiği gibi, Pergel gibi bir ayağını kendi kültürümüze, diğer pergelin diğer ayağıyla da tüm dünyayı dolaşacak şekilde global düşünüp yerel uygulamada da gayretlerimizi sürdüreceğiz. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ve paydaşlarımıza Milli Eğitim Bakanlığımız dahil olmak üzere tüm bakanlık taşra teşkilatlarına teşekkür ediyorum. Tuzla'ya hayırlı olsun diyorum" dedi.