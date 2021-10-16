Uzunköprü doğal taş ve Horasan harcı kullanılarak restore edilecek - Son Dakika

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan, dünyanın en uzun taş köprüsü olma özelliğini taşıyan Uzunköprü, aslına uygun olarak doğal taş ve Horasan harcı kullanılarak restore edilecek.

Fatih Sultan Mehmet'in babası Sultan 2. Murad tarafından 1426-1443 yıllarında Ergene Nehri üzerine dönemin baş mimarı Müslihiddin'e inşa ettirilen 174 kemerli köprü, Anadolu ile Balkanları birbirine bağlıyor.

Yapıldığı yıllarda dönemin başkenti Edirne ile Gelibolu ve Batı Rumeli'yi birbirine bağlayan askeri ve ticari bakımdan oldukça önemli bir stratejik noktada yapılan köprü, ilçeye bağlı Yağmurca, Eskiköy ve Hasırcıarnavut köylerindeki taşocaklarından getirilen taşların kesilip Horasan harcıyla birbirine yapıştırılmasıyla inşa edildi.

Tarihi köprü yapılmasından bu yana birçok sel ve deprem felaketi geçirdi. Hasarların tamir edilmesi amacıyla Fatih Sultan Mehmet, 2. Osman, 2. Mahmut ve 2. Abdülhamit zamanında onarımdan geçirildi. 1967-1971 yılları arasındaki iki şeritli araç trafiğini kaldırması için özgün döşemesine tabliye ilave edilerek genişletilen köprü, ağır taşıt yükü karşısında dinamik etkilere maruz kaldı ancak 2013 yılında Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılan alternatif köprü sayesinde Uzunköprü ağır taşıt yükünden kurtarıldı.

Kemer ve kanatları zarar görmüştü

Asırlardır Ergene Nehri'nin iki yakasını birleştiren ecdat yadigarı tarihi köprünün kemerlerinde oluşan çatlaklar ve kanatlarındaki taşların kopmasıyla kapsamlı restore ihtiyacı ortaya çıktı.

İhale sürecinin tamamlanmasının ardından 578 yıllık tarihi köprüde çalışmalar başladı. Restorasyon ekibinin çalışmasıyla 6,80 metre genişliğinde ve 1393 metre uzunluğundaki köprü trafiğe kapatıldı ve tadilat işlemlerinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için köprü girişine şantiye kuruldu.

Doğal yapısına uygun restore edilecek

Onarım ekibi, restorasyon kapsamında öncelikli olarak kemerleri askıya alıp 25 ayrı kemerin onarımını gerçekleştirecek.

Köprüdeki asfalt ve beton döşeme kaldırılarak, doğal taş kaplama yapılacak, korkuluk ve sel yaranlarındaki eksik taşlar tamamlanacak.

Aslına uygun restore edilecek köprüde önceki yıllarda yama yapılması için kullanılan çimentolar kaldırılacak. Köprüdeki kapsamlı restorasyon özüne uygun şekilde doğal taşlar ve Horasan harcı kullanılarak gerçekleştirilecek.

Tarihi köprüdeki çalışmaların yaklaşık 3,5 yıl sürmesi bekleniyor.