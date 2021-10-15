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Vali Orhan Tavlı Yatağan'da Muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Vali Orhan Tavlı Yatağan'da Muhtarlarla bir araya geldi

15.10.2021 08:45
Vali Orhan Tavlı Yatağan'da Muhtarlarla bir araya geldi

Muğla Valisi Orhan Tavlı Yatağan ilçesinde yangından etkilenen mahallelerin muhtarlarıyla toplantı yaptı.

Yatağan Belediyesi çok amaçlı salonunda Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın başkanlığında düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Caner Yıldız, Yatağan Kaymakamı Onur Kökçü, Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömür Özdil, Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, AFAD İl Müdürü İsmail Özkan, Yatağan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sebile Şenyurt Şimşek, Orman İşletme Müdürü Mustafa Oral, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ayşe Didem Biber ve yangından etkilenen mahallelerin muhtarları katıldı.

Yatağan Kaymakamlığı, Yatağan Belediyesi, AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerinin ilk günden beri sahada olduğunu söyleyen Vali Orhan Tavlı Tüm bu süreçte devletimizin tüm imkânlarının vatandaşlarımız için seferber edildiğini belirterek "Vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için ilgili tüm kurumlarla işbirliği içinde çalışan muhtarlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Yangına karşı devlet millet kenetlenmesiyle el birliğiyle tek yürek olarak mücadele edildiğini vurgulayan Vali Orhan Tavlı, aynı birlik ve beraberlikle tam bir dayanışma içerisinde yaraların sarıldığını, eskisinden daha güzel günlere ulaşmak için, İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle ve vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla geliştirilen verimlilik esaslı projelerin planlama aşamasının tamamlandığını, en kısa sürede bu projelerin hayata geçirileceğini söyledi.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede en güçlü silahın aşılama olduğunu vurgulayan Vali Orhan Tavlı bir kez daha vatandaşları aşılarını bir an önce olmaya veya tamamlamaya davet ederek, muhtarlardan aşılama çalışmaları için mahallelerindeki vatandaşları bilgilendirmelerini istedi.

Toplantıda il müdürleri tarafından ilçede yapılacak çalışmalar hakkında muhtarlara bilgi verilirken, sırayla söz alan muhtarlar mahallelerin ihtiyaç, talep ve önerilerini Vali Orhan Tavlı'ya iletti.

İletilen tüm ihtiyaç ve taleplerin takipçisi olacağını belirten Vali Orhan Tavlı, taleplerin ilgili kurumlar tarafından ivedilikle değerlendirilmesi talimatını verdi.

Orhan Tavlı, Hisarcık, Yatağan, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Vali Orhan Tavlı Yatağan'da Muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali Orhan Tavlı Yatağan'da Muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
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